Алкарас се разправи с Медведев и е на крачка от следващата фаза на Финалите на АТР

Поставеният под номер 2 Карлос Алкарас е все по-близо до полуфиналната фаза на Финалите на АТР в Торино. Испанецът спечели с 6:2, 6:4 срещу четвъртия в схемата Даниил Медведев за едва 1 час и 11 минути във втория им мач от група “Иван Лендъл”.

Алкарас осъществи два пробива в първия сет за 3:2 и 5:2, като не допусна нито един брейкбол на свой сервис, затваряйки частта с 6:2. Той продължи своя подем и в началото на втория сет, като още в първия гейм проби подаването на руснака. При резултат 2:1 гейма 23-годишният тенисист поиска медицински таймаут заради проблем с лявото бедро, като се наложи то да бъде превързано. Въпреки това в следващите геймове испанецът без проблеми задържа своя аванс и спечели сета с 6:4.

Alcaraz d. Daniil Medvedev 6-2 6-4 at the ATP Finals 11th straight win for Carlos. Zero sets dropped for the event. It's been great seeing him improve on indoor hardcourts.. ✅61st top 10 win And he's only going to get better. 🇪🇸 https://t.co/WNrMOWUqnW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 18, 2026

“Мисля, че направих всичко добре. В първия мач на Медведев можеше да се види, че той сервираше доста добре. Той взе доста лесни точки на свой сервис, но моят ретур беше много добър. Връщах вторите му сервиси много агресивно и дълбоко, като бих казал, че играх страхотно и в моя стил. Мисля, че удрях топката в идеалната точка всеки път или поне в много висок процент от ударите ми. Много се радвам за това. Срещу Медведев трябва да си спокоен, защото той връща доста топки. Аз мислех много трезво в някои тежки моменти, които имах днес. Да, имах някои физически болки по време на мача, но всички видяха, че успях да продължа да играя и да се движа добре. Разбира се, не исках да се претоварвам. В този момент водех с пробив и просто се опитах да играя спокойно, с лекота и с наслада. Сега ще го анализирам с екипа ми и ще видим как стоят нещата”, заяви световният номер 3 след 11-ата си поредна победа.

Carlos Alcaraz signs the camera after beating Medvedev at the ATP Finals He's coming for everyone. 🇪🇸 https://t.co/y3zcCtjluH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 18, 2026

Така Алкарас почти си гарантира продължаването към полуфиналите на турнира. С този успех той се затвърди на първото място в групата, след като в първия кръг срази Франсис Тиафо с 6:2, 6:2. За Медведев пък загубата е първа в тазгодишното издание на състезанието, тъй като преди това той спечели със 7:6(4), 6:3 срещу Флавио Коболи. Тази вечер американецът и италианецът ще премерят сили в другия мач от втория кръг в групата, като дори само един спечелен сет на Тиафо ще гарантира място на Алкарас в полуфиналите.

The Carlos Alcaraz show 🎞🫢 The No. 2 seed will now qualify for the semis if Tiafoe wins a set vs Cobolli. #NittoATPFinals https://t.co/GOhClqOOCb — Tennis Channel (@TennisChannel) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages