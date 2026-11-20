Джокович във филм с Робърт Де Ниро и Бен Стилър

Няма да гледаме Новак Джокович на корта до края на декември, когато започва демонстративният турнир "Шестте краля" в Рияд, но затова пък ще го видим на голям екран.



В новото продължение на световноизвестната комедия "Запознай се с техните", което тръгва по кината у нас на 27 ноември, участие ще вземе и рекордьорът по титли от Глемия шлем.

Ноле се присъедини към актьорски състав, воден от легендарния Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Ариана Гранде, Оуен Уилсън, Блайт Данър и Тери Поло.



С ракета в ръка и усмивка на лицето, Новак Джокович прави своя дебют в киното. В сцена с блестящия комик Оуен Уилсън ролята на Джокович ще остави своя отпечатък в новото продължение на култовата поредица.

Новата част връща на големия екран любимите членове на семейство Фокър, чийто живот отново попада във водовъртеж от семейни недоразумения, конфликт на поколенията и комични ситуации.



Този път в центъра на историята е Хенри Фокър (Скайлър Джизондо), синът на Грег и Пам Фокър, който решава да се ожени за силната, успешна и уверена Оливия (Ариана Гранде) - бивш преговарящ от ФБР. Докато Джак я приема с отворени обятия, Грег започва да се съмнява в избора му и да се държи все по-подобно на бившия си тъст, което отприщва нова поредица от забавни усложнения и конфузни моменти.

От премиерата на филма „Запознай се с нашите“ през 2000 година поредицата спечели милиони зрители по целия свят и се превърна в една от най-успешните на нашето време.

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