Цонга за Голямата тройка: Те контролираха всичко в живота си!

Отдавна вече я няма Голямата тройка: Роджър Федерер и Рафаел Надал се оттеглиха от тениса, като единствено Новак Джокович продължава да играе активно.



В подкастаThe Elevate House Жо-Вилфред Цонга говори специално за сърбина и швейцареца:

"Най-голямата разлика между тримата и останалите беше в това, че те бяха готови да пожертват абсолютно всичко, за да успеят. Това се усещаше много ясно. Бяха готови да жертват здравето си, начина си на живот. Гледах ги как се променят, като това важи в най-голяма степен за Джокович", заяви Жо-Вилфред Цонга

Именно срещу Цонга Новак Джокович спечели първата си титла от Големия шлем, побеждавайки го на финала на Аустрелиън Оупън през 2008 година.

"Тогава изведнъж Ноле започна да контролира абсолютно всичко в живота си, докато преди това, когато бяхме равностойни, не контролираше нищо. Роджър пък контролираше всичко около себе си – дори това кой говори в близост до него", продължи французинът.

На въпроса дали щеше да бъде по-успешен, ако не беше играл в ерата на Голямата тройка, Цонга се усмихна:

"Това е въпрос за 100 000 долара. Единственото, което мога да кажа, е, че попаднах в поколение от невероятни играчи, които са далеч от нормалното. За 20 години те спечелиха всичко. Кой друг доминира в спорта толкова дълго време?!"

В заключение той добави:

"Аз играех твърде много по инстинкт. Не мисля, че това е нещо негативно – дори смятам, че ми помогна да постигна такава кариера".

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