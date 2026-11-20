Финалите на АТР са много повече от случващото се на корта

Финалите на АТР са много повече от случващото се на тенис корта.

Освен че събират най-добрите тенисисти в света за престижния заключителен турнир на сезона, Финалите на АТР предоставят възможност за положително въздействие и извън спорта. Устойчивото развитие и ангажираността с местната общност заемат централно място сред по-широките цели на събитието.

По време на изданието през 2026 година в Торино генералният спонсор Nitto продължава сътрудничеството си с АТР, Италианската федерация по тенис и падел (FITP) и община Торино чрез инициативата Torino Green Project. Успоредно с това се въвеждат нови мерки за намаляване на екологичния отпечатък на турнира.

За тазгодишното издание генераторите на територията на съоръжението използват горивна смес на основата на хидротретирано растително масло (HVO) вместо конвенционален дизел. През 2025 година генераторите са били отговорни за 36% от въглеродните емисии на турнира, което превръща тази промяна във важна стъпка към целта за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 година спрямо нивата от 2024 година. Nitto подкрепя тази амбиция с петгодишен ангажимент.

Инициативата надгражда проекта Torino Green Project, стартиран през 2023 година от Nitto, FITP, община Торино и АТР. Първите дейности включват засаждането на 50 дървета в близост до залата, изграждането на зелени покриви на избрани спирки на градския транспорт и дарение от 100 000 евро за града.

Проектът продължава да се развива. През 2024 година във фен зоната е изградена жива зелена стена (Green Wall), която впоследствие е преместена на друго място в Торино. През 2025 година в началното училище „Леоне Синигалия“ е създадена художествена зелена стена (Green Art Wall), изработена с помощта на пречистващата въздуха боя Airlite.

Сред останалите мерки в подкрепа на устойчивото развитие на турнира са използването на електроенергия, произведена изцяло от възобновяеми източници, електрифициран автопарк от автомобили Lexus за транспортиране на играчите и персонала, билети с отстъпка за високоскоростните влакове Frecciarossa за зрителите, както и безплатно пътуване по определени трамвайни линии за притежателите на билети за турнира.

Устойчивото развитие намира отражение и в социалните инициативи на събитието. Деца и семейства, подкрепяни от благотворителната организация U.G.I. ODV в Торино, получават покани да присъстват на мачовете, а някои от децата имат възможност да излязат на корта заедно с тенисистите в ролята на талисмани.

Срещата на върха за иновации на Финалите на АТР (Nitto ATP Finals Innovation Summit) също събира представители на община Торино, академичните среди и бизнеса, които обсъждат предизвикателствата, свързани с устойчивото развитие.

Напредъкът на турнира в областта на опазването на околната среда се измерва от FITP с подкрепата на Enovation Consulting чрез оценки на въглеродния отпечатък и изготвянето на годишен доклад за екологичните, социалните и управленските показатели (ESG).

Изданието през 2025 година получи и сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 20121:2024 за устойчиво управление на събития, издаден от Bureau Veritas.

Тъй като договорът с генералния спонсор Nitto е в сила до 2030 година, градът домакин ще продължи да работи със своите партньори за постигането на поставената цел за намаляване на въглеродните емисии.

Анализ на сайта на ATP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google