Фернандо Алонсо най-после коментира завръщането си в рали "Дакар"

Докато в Лас Вегас Фернандо Алонсо отново изрази мнението си, че Формула 1 е загубила шестнадесет години чисти състезания преди планираното завръщане на двигателите V8 през 2030 година, испанският пилот продължава активно да търси истински предизвикателства и извън пистата.

В падока от доста време се знаеше, че двукратният световен шампион ще участва в рали „Дакар“ тази зима за първи път от 2020 година насам. Въпреки това Алонсо дълго избягваше директен отговор пред медиите и дори определяше евентуалния си старт като „почти невъзможен“ заради огромната разлика между рали-рейдовете и надпреварите на писта.

There are few challenges in motorsport like Dakar. In 2027, @AMR_Official will take it on for the first time. And taking on the challenge: @AstonMartinF1 driver and two-time Formula 1 World Champion @alo_oficial, nine-time World Rally Champion Sébastien Loeb and reigning FIA World Rally Raid Champion Lucas Moraes. At its heart will be Dreadnought. A machine conceived without limits, now being forged into reality for an entirely new kind of competition for Aston Martin. A remarkable new chapter in the Aston Martin Racing story is about to begin. #AstonMartin #AMR #Dakar — Aston Martin (@astonmartin) November 17, 2026

Официално: Алонсо се завръща в рали "Дакар" с Астън Мартин и Льоб

След като официално стана ясно, че испанецът ще кара автомобил на Продрайв, разработен на базата на Дачия Сандрайдър и оцветен в цветовете на Астън Мартин, той с усмивка коментира ситуацията:

„Не съм променил позицията си за това колко трудно е начинанието. Смятам, че следващото ми участие на „Дакар“ през 2027 година ще бъде значително по-тежко от това през 2020 година. Тогава имах на разположение цели шест месеца за подготовка с интензивни тестове в Катар, Намибия, Мароко и Полша, както и две състезания в Саудитска Арабия. Сега подготовката ми се свежда до едва два дни тестове в Мароко преди старта“, заяви Алонсо пред motorsport.com.

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„Времето наистина е малко, но с Продрайв и Астън Мартин преценихме, че това е ценен опит за всички, особено за мен. Не е тайна, че голямата ми цел един ден е да спечеля рали „Дакар“. Този път победата едва ли ще бъде реалистична цел, но гледам на участието като инвестиция в бъдещето, трупане на дистанция и по-добро опознаване на състезанието. Ще се опитам да използвам първата седмица за тестове и адаптация, а през втората да карам на по-високо темпо.“

Испанецът признава, че рали-рейдовете изискват коренно различен стил на пилотиране в сравнение с Формула 1, а първият му сблъсък с пустинната надпревара е бил истински шок за тялото и ума му.

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„Помня първите ми тестови дни за „Дакар“ – всяка вечер завършваше с главоболие. Причината бе в необичайното ниво на фокус, при което буквално не можеш да мигнеш в продължение на четири-пет часа. Във Формула 1 променяш настройки по волана, говориш по радиото, следиш екраните и караш на затворено трасе обиколка след обиколка. На „Дакар“ навлизаш в пълна неизвестност и всеки метър пред теб е съвсем нов.“

Според Алонсо най-голямото изпитание остава фактът, че макар да владее напълно автомобила, той няма как да контролира външните условия.

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„Трудността идва от преценката с каква скорост да подходиш към опасностите. Имам страхотен навигатор в лицето на Марк Кома. Когато караш десет километра на пълна газ насред нищото и той забележи растителност в далечината, винаги ме предупреждава, че зеленината вещае неравности и удари. Благодарение на неговия богат опит се уча в движение, докато за останалите пилоти тези реакции са автоматични. За мен този бърз учебен процес в разгара на състезанието е изключително завладяващ.“

Крайната цел на Фернандо Алонсо остава победата в рали „Дакар“, с която да допълни богатата си визитка, но той трезво оценява сериозното предимство на своите конкуренти.

„Когато идваш от пистовите надпревари, изпитанието е много по-голямо, отколкото за пилоти, израснали в офроуд средите. Моят съотборник Себастиен Льоб вероятно е най-великият рали състезател в историята. Той е опитвал девет или десет пъти да спечели „Дакар“ и все още не е стигал до крайния успех. Напълно осъзнавам колко е сложно всичко, но именно това прави предизвикателството толкова привлекателно и ме мотивира един ден да се боря за победата.“

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Снимки: Gettyimages