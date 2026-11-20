Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Пол Еспаргаро ще замени Маверик Винялес за остатъка от уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP.
Причината за тази изненадваща смяна е физическото състояние на Винялес, който продължава да изпитва затруднения с рамото, което контузи в Германия през лятото на 2025 година.
„През последния месец работих много усилено, за да си върна най-добрата форма и да бъда готов отново да се състезавам. За съжаление, на тази писта е много трудно да контролирам мотора, а освен това усещам болка в рамото. Решението беше наистина трудно, защото искам да продължа да се боря, но преценихме, че е най-добре да спра“, коментира Винялес.
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Испанецът вече пропусна седем старта през сезона, като в четири от тях той беше сменен от Еспаргаро. Най-доброто класиране на тестовия пилот на КТМ е 13-то място от Гран При на Великобритания, а той взе точки още и от Гран При на Сан Марино, след като финишира 14-ти на „Мизано“.
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages