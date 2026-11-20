Маверик Винялес аут от Гран При на Португалия, Еспаргаро го сменя

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Пол Еспаргаро ще замени Маверик Винялес за остатъка от уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP.

Причината за тази изненадваща смяна е физическото състояние на Винялес, който продължава да изпитва затруднения с рамото, което контузи в Германия през лятото на 2025 година.

Following a medical assessment after FP1, Maverick Viñales has come to a decision, alongside the team and KTM, to withdraw from the Grand Prix of Portugal and will be replaced by Pol Espargaró for the remainder of the weekend. #PortugueseGP #MotoGP https://t.co/nQWqZ223wv — Tech3 Racing (@Tech3Racing) November 20, 2026

„През последния месец работих много усилено, за да си върна най-добрата форма и да бъда готов отново да се състезавам. За съжаление, на тази писта е много трудно да контролирам мотора, а освен това усещам болка в рамото. Решението беше наистина трудно, защото искам да продължа да се боря, но преценихме, че е най-добре да спра“, коментира Винялес.

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Испанецът вече пропусна седем старта през сезона, като в четири от тях той беше сменен от Еспаргаро. Най-доброто класиране на тестовия пилот на КТМ е 13-то място от Гран При на Великобритания, а той взе точки още и от Гран При на Сан Марино, след като финишира 14-ти на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages