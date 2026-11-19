Алонсо няма да дочака V8 моторите, гледа към Льо Ман и "Инди 500"

Въпреки че официалното съобщение на Международната автомобилна федерация (ФИА) остана онлайн едва няколко минути във вторник, преди временно да бъде свалено, за всички в падока е пределно ясно: осемцилиндровите V8 агрегати се завръщат във Формула 1.

Принципното споразумение предвижда въвеждането на 2,1-литров турбо двигател V8 – като турбокомпресорът е ключов елемент за производители като Ауди и Хонда – в комбинация със значително по-малък електрически компонент. Целта е тези правила да влязат в сила през 2030 година, което е с една година по-рано от първоначалните разчети.

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Пилотите отдавна настояваха за подобна промяна, което обяснява и изключително позитивните им реакции по време на медийния ден на пистата в Лас Вегас.

Фернандо Алонсо обаче подчерта пред журналистите, че завръщането на V8 моторите ще дойде твърде късно за него. Испанският ветеран в момента е на 45 години и логично няма намерение да се състезава на върха на моторните спортове още четири сезона.

Бъдеще под въпрос: Какво стои зад оттегленото съобщение за правилата във Формула 1 за 2030 година?

„Не, със сигурност няма да бъда тук за новите V8 мотори. На сто процента“, категоричен бе Алонсо.

На напомнянето, че вече неведнъж е изненадвал падока – например със сензационното си завръщане във Формула 1 през 2021 година – двукратният световен шампион отвърна през смях: „Да, изненадвал съм и себе си в миналото! Но мисля, че този път решението ми ще бъде окончателно. Когато спра, моментът ще бъде подходящ да опитам други предизвикателства. Предстои дълъг път до завръщането на V8, но смятам, че постигнатото дотогава ще ми бъде напълно достатъчно.“

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Испанецът не скри разочарованието си от факта, че ще трябва да приключи кариерата си в ерата на сегашните правила, към които той, както и много други състезатели, никога не е крил резервите си.

„Разочароващо е, че не направихме тази промяна още през 2014 година. От 2014 до 2030 или 2031 година означава, че загубихме 16 или 17 години истински, чисти състезания“, сподели пилотът на Астън Мартин.

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Макар че бъдещето му във Формула 1 има ясен край, Алонсо далеч не възнамерява да слага край на кариерата си зад волана. Испанецът планира да продължи да се състезава в други престижни надпревари дълго след раздялата си с шампионата.

През януари 2027 година той ще участва в рали „Дакар“, но оставя отворена вратата и за други емблематични стартове.

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„Мислил съм за "Дакар". Мисля и за Льо Ман, както и за "Инди 500". Обичам надпреварата и обичам да карам болиди, при които усещаш суровата мощ при натискане на газта и рязкото спиране при натискане на педала. Точно това ни липсва в момента във Формула 1. Естествено, докато съм тук, това ще бъде моят основен приоритет, а съчетаването на различни състезателни програми е изключително трудно. "Дакар" е през януари и пасва по-лесно, макар че и за него се изискваше съвпадение на обстоятелствата“, обясни Алонсо.

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Желанието на испанеца да кара отново в състезания за издръжливост като „24-те часа на Льо Ман“ не е тайна – той дори изрази готовност да бъде в един екип с Макс Верстапен. Споменаването на Инди 500 обаче се оказа известна изненада. След последното си участие през 2020 година той изглеждаше приключил с „Най-великото зрелище в моторните спортове“, но планираното ново шаси в Индикар може да промени плановете му.

„Не знам, очаква се смяна на автомобилите за 2028 година, така че ще видим. Може би някой ден ще го обмисля отново. В момента това не е в краткосрочните ми планове, но никога не мога да кажа твърдо не“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages