Във Франция: Гигантът Стелантис напуска моторните спортове

Марките на автомобилния гигант Стелантис ще напуснат моторните спортове, в които се състезават, съобщи френският вестник Le Figaro, цитиран от агенция Reuters.

Според изданието, в понеделник Стелантис официално ще обяви, че спира да инвестира в моторните спортове. Най-големите жертви ще са програмата на Пежо в Световния шампионат за издръжливост и Льо Ман и програмите на Опел и Ситроен в световния шампионат Формула Е.

🇨🇵 Stellantis is now expected to terminate all their Motorsport activities, not just WEC with Peugeot, but also WRC with Lancia, and both Formula E teams in Citroen and Opel by the start of next week, reports Le Figaro from France Abrupt end. https://t.co/dSMpHdICVb — Fifth Gear (@NotFifthGear) November 20, 2026

Слух: Пежо си тръгва от WEC и Льо Ман преди сезон 2027

Най-вероятно, това означава и спиране на рали програмата на Ланча, която се върна в ралитата с Ипсилон и тази година спечели отборната титла в WRC2, а Николай Грязин и Йоан Росел спечелиха победи в битката за титлата при пилотите.

Изненада! И Ланча поема към Rally1 категорията в WRC?

От Стелантис отказаха коментар по темата, но потвърдиха, че за понеделник са планирани две извънредни срещи с представители на работещите в Стелантис Моторспорт.

Темата изскочи на бял свят вчера, когато се появиха информации, че Пежо ще закрие програмата си в WEC, като това звучи логично с оглед на слабото представяне на френската марка в шампионата и неубедителните резултати на прототипа 9Х8.

Мич Еванс повежда атаката на Опел във Формула Е

В момента в Стелантис се осъществява програма за орязване на разходите на автомобилния гигант, като главният изпълнителен директор Антонио Филоса успя да постигне успя да промени представянето на компанията след години със спадащи продажби и трупане на загуби. Целта на програмата е реализирането на икономии в размер на 6 милиарда евро до 2028, като цената на акциите на Стелантис остава рекордно ниска.

Стелантис беше създаден след сливането на FCA (ФИАТ-Крайслер) и PSA (Пежо-Ситроен), като под шапката на гиганта са още Опел и легендарната италианска марка Ланча, но не и Ферари, като компанията от Маранело беше отделена като самостоятелна при оформянето на гиганта.

Шефът на Стелантис: Алфа Ромео ще се върне в автомобилния спорт

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages