"Ледената пързалка" в Лас Вегас изненада неприятно пилотите

Дъждът над уличното трасе около прочутия булевард „Стрип“ беляза откриващия ден от уикенда за Гран При на Лас Вегас. В условия на изключително ниско сцепление най-впечатляващият факт от сесиите в четвъртък не бяха постигнатите времена, а че всички състезатели успяха да опазят болидите си цели и далеч от предпазните ограждения.

След тежкия дъждовен уикенд в Бразилия, където квалификацията и състезанието изискваха използването както на гуми за изцяло мокра настилка, така и на интермедия, в падока се появиха сериозни притеснения. Пилотите изразиха съмнения как гамата за мокро време на „Пирели“ ще функционирала на писта без високоскоростни завои, където генерирането на работна температура в гумите е изключително трудно.

Flat out on the Strip 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/N9L8JiZ2xm — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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„Най-страшното е да отидеш във Вегас и да не можеш да загрееш гумите си", коментира Ландо Норис от Макларън след надпреварата в Сао Пауло. Пилотът на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън също допълни: „Ако на писта като тази във Вегас завали, честно казано, ще бъдем в огромна беда.“

Опасенията им се оправдаха по-бързо от очакваното. В град, където вали средно едва 22 дни в годината, вероятността за валежи по време на състезателния уикенд бе минимална — истински хазартен залог с ниски шансове. Въпреки това над трасето се изля солидно количество вода, което на практика провали първата свободна тренировка. Нито един пилот не записа официално време за обиколка, като повечето се ограничиха само до един опознавателен тур от чисто любопитство.

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Втората тренировка предложи малко повече екшън. Сесията стартира с гуми за силен дъжд, след което се премина към интермедии с появата на по-суха траектория. Омаслената, мръсна настилка, осеяна с пътна маркировка, се превърна в истинска „ледена пързалка“, както я определи дебютантът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад. Най-голямото предизвикателство бяха първите няколко обиколки от всяка серия, докато гумите достигнат минимална работна температура.

„Бях шокиран - призна Линдблад. - Многократно сме казвали, че тези гуми не са добри. Мисля, че колегите се оплакваха от тях тук още през миналата година. Те не функционираха оптимално на доста от пистите през настоящия сезон.“

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„Но това преживяване бе напълно ново за мен зад волана на болид. Честно казано, беше плашещо дори при 100 км/ч в бавен завой. И четирите колела просто се пързалят и нямаш представа дали няма да се удариш в стената. Маркировката и близките прегради правят ситуацията още по-сложна, тъй като това е улично трасе. Усещането беше по-близко до пилотиране на рали автомобил върху лед, отколкото до Формула 1.“

По-опитните пилоти също се съгласиха с оценката на младока. „Винаги се изненадвам, когато няма инциденти, защото на пистата постоянно изпитваш такива рискови моменти - сподели Алекс Албон от Уилямс. - Това е най-коварната писта за годината с най-ниско сцепление, а тези болиди на мокро трасе просто се пързалят непрестанно.“

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След края на първата тренировка от Пирели повишиха температурата на чохлите за загряване на гумите за мокро от 40 на 60 градуса по Целзий, което частично подобри първоначалното им загряване. Според Албон обаче тази стъпка не е достатъчна: „Смятам, че тези гуми остават твърде студени. Нуждаем се от по-горещи одеяла. Не разбирам защо ги държим на толкова ниска температура, след като така или иначе ги ползваме.“

Оскар Пиастри от Макларън също подчерта трудностите: „В началото беше почти невъзможно за каране. Дори след като сложихме интермедиите, в първите обиколки беше дори по-зле и много по-коварно от гумите за силен дъжд. Определено условията не бяха леки.“

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Не всички в падока обаче споделиха мрачното настроение. Исак Хаджар от Ред Бул призна, че е изпитал истинско удоволствие от карането с междинните гуми. „В първата сесия беше много трудно и затова почти не карахме, но във втората беше доста лесно“, каза французинът. „Гумите за силен дъжд бяха твърде екстремни, докато интермедиите работеха перфектно и се забавлявах много на пистата.“

След проведените тестове и първоначалната развойна дейност доставчикът на гуми Пирели планира да въведе обновена гама за мокра настилка още за следващия сезон.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages