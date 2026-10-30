Представиха маршрута на рали "Дакар", надпреварата стартира в Португалия

Организаторите на рали „Дакар“ представиха реновирания маршрут на следващото издание на надпреварата, което няма да се проведе в Саудитска Арабия, както беше предвидено. Причина за това решение е нестабилната обстановка в Близкия изток.
Вместо това състезанието ще се върне към корените си със старт в Европа и финал в Африка. Началото ще бъде дадено с пролог на 9 януари във Фаро, Португалия, след което битката ще премине през Испания на 10 януари преди да се прехвърли в Мароко, където ще се проведат оставащите етапи.
Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия
Маршрутът предвижда пролог и 12 етапа с обща дължина от 7 824 километра, от които 4 341 ще бъдат за време. Финалът ще бъде на 23 януари в Маракеш.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages