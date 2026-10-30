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Представиха маршрута на рали "Дакар", надпреварата стартира в Португалия

  • 30 окт 2026 | 09:25
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Организаторите на рали „Дакар“ представиха реновирания маршрут на следващото издание на надпреварата, което няма да се проведе в Саудитска Арабия, както беше предвидено. Причина за това решение е нестабилната обстановка в Близкия изток.

Вместо това състезанието ще се върне към корените си със старт в Европа и финал в Африка. Началото ще бъде дадено с пролог на 9 януари във Фаро, Португалия, след което битката ще премине през Испания на 10 януари преди да се прехвърли в Мароко, където ще се проведат оставащите етапи.

Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия
Официално: Рали "Дакар" напуска Саудитска Арабия

Маршрутът предвижда пролог и 12 етапа с обща дължина от 7 824 километра, от които 4 341 ще бъдат за време. Финалът ще бъде на 23 януари в Маракеш.

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Снимки: Gettyimages

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