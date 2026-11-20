Филмът за юбилея на Локомотив (Пловдив) ще бъде в четири серии

Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ представи трейлъра на филма, посветен на вековния юбилей на клуба, на специална пресконференция на стадион „Христо Бонев“. Режисьорът Илиян Джевелеков обяви, че името на лентата ще бъде „Любовта е черно-бяла“, като уточни, че се е отказал от първоначалната си идея да направи пълнометражен документален филм и вместо това филмът ще бъде сериен в четири части, всяка от тях по 55 минути.

Освен Илиян Джевелеков на събитието присъстваха още представителите на фондация „100 години Локомотив Пловдив“ Петър Георгиев и Алис Аведикян, както и легендата на „черно-белите“ Христо Бонев.

От фондацията обявиха още, че премиерата на първата серия на сериала ще бъде на „Черно-бялата Коледа“, която тази година ще се проведе на 5 декември (събота) от 18:00 часа в зала „Сила“.

„Имах една идея този филм да бъде със слоган „100 години в 100 минути“. Започнах работата по монтажа и когато стигнах до 170-та минута, разбрах, че повече не мога да махам от този материал, защото всичко това е важно. Така дойде идеята, която ме доведе до днешния резултат – имаме си първия в България документален сериал за историята на Локомотив Пловдив. Четири серии по 55 минути, които са нашата Библия. Разказана е без да има излишна минута. Никога не съм говорил добри думи за това, което самият аз съм правил, но ще си позволя да кажа, че разполагаме с един много добър продукт, който е на световно ниво“, заяви Джевелеков и уточни, че след премиерата в зала „Сила“ сериалът ще бъде качен в платформата „NETERRA.TV“, на която ще се разпространява.

„Този сериал се появява в един много тежък за нашия отбор момент. Наблюденията ми са, че общността ни е уморена, защото не е лесно да се минава през подобни неща, когато сърцето ти е свързано с любимия клуб. Това ще се превърне в нашата „локомотивска Библия“. В него е разказана цялата тази история, която изобилства от много трудни моменти. Имало е и много по-тежки моменти. Не съм имал друг проект, в който да съм пролял толкова сълзи – на гордост и на радост какво сме имали. Смятам, че този сериал идва точно навреме, за да ни припомни кои сме“, каза още Илиян Джевелеков.

Легендарният футболист на Локомотив - Христо Бонев, пък изрази оптимизма си, че скоро клубът ще излезе от трудната ситуация, в която се намира след оттеглянето на досегашния собственик Христо Крушарски.

„Няма да крия, че в последните два месеца ме вълнуват много неща, свързани с бъдещето на Локомотив Пловдив. Мъчно ми е за това, което преживяваме. Сигурен съм, че утрешните успешни дни ще дойдат много скоро, тъй като ние сме хора, които сме обединени и знаем за какво се борим. Черно-бялата общност е собственик на Локомотив. Затова мисля, че ще се намерят хора, които да осигурят утрешния ден, защото Локомотив не може да загине“, категоричен бе Христо Бонев.

От фондация „100 години Локомотив Пловдив“ уточниха, че през тази година събитието „Черно-бяла Коледа“ ще бъде с билети. Пропуските ще са на цена от 5 и 10 евро, като ще има и специални ВИП-билети.

„Подготвили сме последно поколение кино машини и голям екран, за да може всеки един да усети емоцията и тръпката, за да усети величествената история на нашия велик клуб. Продължаваме да събираме средства за останалата част, която трябва да платим за филма. Надявам се всички фенове на Локомотив да присъстват и да ни подкрепят, за да изпълним целта си зала „Сила“ да е пълна. Ще се насладим на една прекрасна вечер и се надявам всеки един да остане доволен от всичко, което сме подготвили“, заяви Алис Аведикян.

БТА припомня, че до момента част от инициативите във връзка с вековния юбилей от основаването на „черно-белите“ включваха специален концерт на Античния театър в Пловдив, изложба в Галерия „Пловдив 2019“, както и представяне на автобиографичната книга на Христо Бонев - „Осмото тепе“.

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