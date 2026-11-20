Гигант (Съединение) без важни титуляри срещу Ямбол

Гигант (Съединение) ще бъде без важни титуляри в домакинството си на ФК Ямбол от предпоследния 16 кръг на Югоизточната Трета лига. Християн Казаков е болен и пропуска срещата. Младият Николай Ичев, който напоследък получава все повече шанс, е контузен. Друг от титулярите – Агоп Кочиян, получи удар при загубата от Атлетик (Куклен) и е под огромна въпросителна за двубоя. В последно време различни травми измъчват Здравко Жилов и Макджералд Уоха, но и двамата стискат зъби и все пак помагат на отбора.

„Хвърляме се не на сто, а на двеста процента. Трябва да победим на всяка цена, защото в противен случай нещата стават доста неприятни. Имаме проблеми, но който е здрав и е в групата, трябва да излезе и да даде всичко от себе си“, коментира президентът Добри Козарев.

Гигант (Съединение) е с 5 победи и 2 загуби у дома от началото на сезона, като пораженията бяха от лидера Крумовград и Марица Милево.

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