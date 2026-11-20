Локо (Пд) стана областен шампион при ветераните

Ветераните на Локомотив Пловдив станаха областни шампиони! Във финалната среща за региона "черно-белите" надвиха Металик (Сопот) с 2:1 и заслужено продължават към следващия етап от държавното първенство по футбол за тази възраст.

Двубоят се игра на стадиона в село Калояново, като локомотивци бяха доста по-активни и се поздравиха с крайния успех. Здравко Лазаров - Електричката и Явор Въндев бяха точни за Локомотив.

Следва среща от областния етап на държавното първенство, като предстои “черно-белите" да научат своя съперник.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google