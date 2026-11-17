От "Лаута": Най-мащабният проект за Пловдивския любимец вече е завършен

Най-мащабният проект на Фондация "100 години Локомотив Пловдив" – документалният филм за Пловдивския любимец, вече е завършен! Това обявиха от "черно-бялата" организация, която организира всички събития около вековния юбилей на Локомотив Пловдив.

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Режисьор на филма е Илиян Джевелеков, който ще представи лично официалния трейлър. Това ще се случи на 20 ноември (петък) от 11:00 часа в залата за презентации на музейното пространство на трибуна "Бесика“.

"Локомотивци,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че най-мащабният проект на Фондацията – документалният филм за Пловдивския любимец – вече е завършен!

Близо година измина от първия снимачен ден. Година, през която нашата общност за пореден път доказа своята сплотеност, отдаденост и способност да създава дори в най-тежките времена.

ПФК "Локомотив“ Пловдив, Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ и "Мирамар Филм“ канят всички представители на медиите, както и всички привърженици на клуба, на открита пресконференция, която ще се състои на 20 ноември (петък) от 11:00 часа в залата за презентации на музейното пространство на трибуна "Бесика“.

Лично режисьорът Илиян Джевелеков ще представи официалния трейлър и ще разкрие повече подробности за проекта. Специален гост на събитието ще бъде легендата на Локомотив Христо Бонев.

Очакваме ви! Големите новини и изненадите са гарантирани!".

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