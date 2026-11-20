Остава малко до пълното завършване на "Арена Созопол"

ФК Созопол ще разполага с един от най-добрите терени не само в Трета лига, а в българския футбол въобще. Тревната настилка на „Арена Созопол“ е готова и е в перфектно състояние, остава да бъдат монтирани вратите и теренът ще бъде в очакване на футболните двубои. Поливната система бе подменена, както и осветителните стълбове.

Така ФК Созопол ще се завърне у дома след почти година отсъствие. През месец март стартира ремонтът на стадиона, което наложи „небесносините“ да играят домакинствата си в Българово, както до края на пролетния дял от миналия сезон, така и през настоящата есен.

На 28 ноември в последния есенен кръг ФК Созопол за последно ще играе в Българово, а през пролетта ще приеме противниците си отново в своя дом.

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