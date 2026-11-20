Солдо: Загубата на Илиян Филипов е много голяма, защото той живееше за Ботев

Защитникът Никола Солдо даде интервю пред клубния сайт на Ботев (Пловдив) преди дербито с ЦСКА. Бранителят си спомни за дебюта си с екипа на "канарчетата" срещу "армейците", сподели чувството да играе пред пълните трибуни на "Колежа" и разказа за голямата болка от загубата на Илиян Филипов.

Какво очакваш от предстоящия двубой с ЦСКА, който е сред най-големите дербита в историята на българския футбол?

- Очакваме труден мач и за двата отбора, голяма битка на терена. Разбира се, във всеки мач излизаме, за да го спечелим, особено защото играем това голямо дерби у дома, пред нашите фенове, които винаги ни дават много енергия, когато идват на стадиона.

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Твоят дебют с екипа на Ботев (Пловдив) беше през лятото на 2025 година именно срещу ЦСКА. Какво си спомняш от този мач?

- Това беше специален мач за мен. Спомням си, че стадионът беше почти пълен. Имахме много възможности да спечелим този мач, дори и аз имах един удар с глава, който за съжаление мина покрай гредата. Но оттогава много неща се промениха и за двата отбора и в неделя мачът ще бъде много различен.

Какво е усещането да играеш пред пълните трибуни на стадион "Христо Ботев"?

- За мен феновете са 12-ият играч на отбора. Те са много важни за нас и когато стадионът е пълен ни дават енергия за целия мач и ни тласкат напред. Моето желание е отново да видя пълен стадион, феновете да бъдат с нас и да ни подкрепят през целия мач, за да спечелим трите точки в това голямо дерби. Това е последният домакински мач за 2026 година и се надявам да го завършим всички заедно с победа и пълен стадион!

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В края на септември загубихме нашия президент Илиян Филипов. Изключително труден и болезнен момент за всички в клуба. Как въздейства това на футболистите и с какъв спомен ще остане в теб човекът Илиян Филипов?

- Това беше труден период за футболистите. Всички бяха в шок и отне време да осмислим случилото се и да приемем факта, че това наистина се е случило. Това е много голяма загуба, защото той спаси Ботев и живееше за Ботев, за да върне клуба на върха на българския футбол. Лично аз го помня като много добър човек, който винаги беше готов да разговаря с мен и да ми помогне по всякакъв възможен начин. Вярвам, че същото важи и за останалите. Цялото семейство на Ботев загуби един велик мъж и човек.

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