Винисиус ще се върне към своето ниво, убеден е Фиго

Някогашната звезда на Реал Мадрид Луиш Фиго е убеден, че крилото на тима Винисиус Жуниор ще превъзмогне неубедителния си старт на сезона и ще се върне към обичайното си ниво. Той също така похвали други двама от офанзивните играчи на тима - Ян Диоманде и Арда Гюлер, като подчерта и приноса на наставника Жозе Моуриньо за подобряването на играта в защита.

“Винисиус е играч, който ще се върне към нивото и статута си заради качеството, което притежава. Нормално е да има спадове в представянето му. Всички големи играчи преминават през по-лоши моменти по отношение на представянето, но не мисля, че това е свързано с качеството му. Със сигурност ще се върне към своето ниво и обичайното си представяне, като отново ще решава мачовете. Диоманде? Той се постепенно се приспособи към един взискателен клуб, какъвто определено е Реал Мадрид. Също така се възползва от своите възможности. Сега той играе по-редовно и несъмнено е играч, способен да прави разликата. Бърз е и умее да бележи. Може би на пръв поглед той не изглежда като най-елегантния футболист, но е много остър играч, който търси пространствата, а освен това допринася в защита, което е нещо важно за всички фенове на Мадрид. Мисля, че това е от голямо значение за отбор като Реал и като цяло в първенството, разбира се. Що се отнася до Гюлер, той играе водеща роля, която показва неговото качество. Той е важен футболист за изграждането на играта заради своите технически умения. Притежава много силни страни и ги показва с постоянството си.

🗣️ Luis Figo: “Arda Güler is playing a prominent role that demonstrates his quality.” “He is an important player in the team’s build-up phase thanks to his technical ability. He is a player who loves to build the play and has many qualities. He is proving this through his consistency.” 💎🇹🇷 — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) November 19, 2026

Дали Моуриньо е отговорен за новата посока на Реал Мадрид? Без съмнение това е благодарение на него. Отборът е в страхотна форма, а това е последица и от решенията на треньора. Промените, които той направи в тима, се превърнаха в добри резултати и в някои ротации. Мисля, че отборът усети промяната по отношение на солидността както в начина на пресиране, така и в защитната фаза. Ето защо си мисля, че подемът се дължи на играчите и треньора. Със сигурност повратната точка в представянето на тима е играта в отбрана. Резултатите показват, че Реал Мадрид в момента е сред отборите с най-голямо постоянство и в най-добра форма. Това, което се промени, е отдадеността на всички играчи в защита, защото с цялото качество, което тимът притежава, винаги е имало атакуващи играчи, които правят разликата и улесняват отбелязването на голове. Така че, когато балансираш дефанзивния аспект и не даваш много възможности на опонента, това води до позитивни серии като тази на Мадрид”, коментира Фиго пред Betfair.

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Снимки: Gettyimages