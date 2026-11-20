Моуриньо: Реал Мадрид се нуждае от силен Винисиус, който тепърва да прави разликата

След осем поредни успеха във всички турнири Реал Мадрид се завръща към мачовете с приповдигнато настроение. Сега на дневен ред е домакинство на Селта, което е в събота от 22:00 часа, като това е мач от 13-тия кръг на Ла Лига. Срещата е първа на “Бернабеу” след четири поредни гостувания. На срещата на медиите с треньора Жозе Моуриньо основна тема се превърна скорошното признание на Винисиус Жуниор, че след Мондиала през лятото не е бил отговорен към тренировките и това е причината стартът му на новия сезон да не беше така убедителен. Ето какво заяви старши треньорът на пресконференцията си:

Как подхождате към двубоя?

Благодаря за единствения въпрос за мача. Вижте… Селта е много по-добър отбор, отколкото показват точките му. През миналия сезон той спечели тук. Играе в Европа и може би това му отнема точки, но утре това няма значение. През тези две седмици те практически разполагаха с целия си състав за тренировки и ще излязат с амбиция. Допускат малко голове, защото са организирани в защита. Знаят как да го правят, как да пресират. За мен това е много добър отбор и това е важен мач.

Дълго време бяхме извън „Бернабеу“, това е вярно, но се справихме добре. Спечелихме точките, които трябваше да спечелим. Днес е първият ден, в който всички играчи могат да тренират заедно, а говорим за… 30 часа преди мача. Но сме добре. И хората очевидно са щастливи, че отново сме заедно и че отново ще играем на „Бернабеу“. Ще се опитаме да започнем добре тази седмица с трите мача.

Как видяхте Винисиус по време на паузата? И какво мислите за думите му (че не е бил отговорен в подготовката си - бел.ред.)?

Началото на сезона вече мина, сега е зима. И това е, което ни интересува. Затова нямам много какво да кажа за изказванията му. Той се подготвя за този период, който е критичен и много труден. Предстоят три турнира, след това Суперкупата… Натрупват се мачове и ние искаме добър Винисиус. Затова това е, което очакваме.

Как гледате на Винисиус?

Ефектът от Световното първенство вече отмина… От лятото към зимата, от жегата към студа. В крайна сметка той е момче на 24-25 години, което е направило своя самоанализ. Може би е можел и да не го казва. Но аз никога не обичам да критикувам откровеността. Но както казах, сега започва зимата, истинското натрупване на мачове. Ще стигнем до Шампионската лига във фазата на елиминациите, в първенството, където всяка точка е от значение… И именно там Винисиус може да направи голяма разлика за нас. И да бъде решаващ. Той е играч, когото целият състав обича. Понякога има играчи, към които съблекалнята не изпитва особена симпатия, не ги приема като част от себе си. При Винисиус е точно обратното.

Винисиус: Тренирах по-малко, допусках грешки, човек съм

Как се възстановява Вини? Ще бъде ли титуляр или ще започне от пейката?

Няма значение. Титуляр, пейка, трибуни. Няма значение. Странно е, защото преди няколко седмици се говореше за него така, сякаш той е огромният проблем, който имаме, а след като вкара тези голове, вече не спираме да говорим за него. Дали ще играе или не. Аз смятам, че това е прекалено. Моето мнение за него е същото, което казах преди седмици. Той е невероятен, обичаме го и имаме нужда от него. Ще продължим да му помагаме.

Тук няма играчи с привилегии, които трябва да играят по право. Всички работят за отбора. А след това се разпространява и тезата: „Трябва да си тръгне, защото играе малко“. Реал Мадрид трябва да има силен състав, с който треньорът да не се притеснява от контузии. Трябва да има много добри играчи. Днес един е резерва, утре е титуляр… а след това отново е резерва. Защото са повече от 23-ма и аз съм принуден да оставям играчи извън групата. И точно това искам за Реал Мадрид. Нещо различно от вашата работа.

Доволен ли сте, че досега има толкова малко контузии?

Досега футболистите се контузваха рядко. Не можем да предвидим бъдещето. За мен важното е начинът, по който те работят. Как се възстановяват, как се възползват от всички инструменти, с които разполагат за работа. Пълна отговорност. Заслугата е на играчите. Когато нещата вървят добре, говорим за много фактори, както и когато вървят зле. Не обичам да казвам, че причината е само една. Доброто и лошото са резултат от много фактори. В момента добрите резултати, които постигнахме през последния месец, са резултат от много неща. Играчите са добре, заедно са. Имаме своите трудности и амбиции и ги посрещаме като група. Спомням си какво преживяхме в трудните моменти и атмосферата не беше по-различна от тази сега.

Наскоро Джей Джей Гейбриъл беше във Валдебебас. Успяхте ли да се запознаете с него? Какво впечатление ви направи?

Няма нищо… няма нищо… Имам усещане за играчите, с които работя тук. Не за тези, които не работят с мен.

Как са Чуамени и Бернардо Силва? И как се справяте с екстремната умора?

Готови са за игра. Всички са готови за игра. Не казвам дали ще бъдат титуляри, но са на разположение. Валверде пристигна вчера, но също е готов за игра. Имаме много мачове… да. Този с Арсенал е два дни след Билбао, а този мач е три дни след Сан Себастиан. Програмата е тежка. И затова говоря за „състав“, а не за „титулярна единайсеторка“. Никой не ми е отговорил „уморен съм“, когато съм го попитал „как си“ при пристигането. Всички са на разположение. Феде беше много добре управляван в Уругвай. В последния мач не игра дори 45 минути, но това е пътуване между континенти, нощ в самолета, часовата разлика… Но хората искат да играят. Никой не се е извадил от сметките. Всички сме в играта.

Затваряте ли вратата пред евентуално напускане на Ендрик?

Ендрик е много добре тук. За мен Реал Мадрид е по-важен от него. Много го обичам, той е фантастичен. Но Реал Мадрид е по-важен от него. А това означава, че Реал Мадрид има нужда от него. Вече имате отговора. Както го имате и вие, журналистите, агентите, които изпращат разни неща… Аз, като треньор на Реал Мадрид, и самият Реал Мадрид, имайки предвид моите ръководители, знаем, че Ендрик е важен за мен.

Натрупа ли Арда Гюлер самочувствие и авторитет?

Всички са важни. Не искам да казвам, че развитието му се дължи на мен, а че то е нещо естествено. Едно дете, което постепенно е все по-малко дете и все повече мъж. Суперталант, който прави неща, които никога преди не е правил. Става все по-завършен и е изключително важен за Реал Мадрид. Подновяването на договора… гледам на него напълно естествено. И защото Арда смята, че Реал Мадрид е мястото, където иска да бъде. Най-добрият клуб в света, с най-добрите играчи в света.

Какво мислите за този състав в сравнение с този от първия ви период в клуба?

Не ме карайте да сравнявам… Това беше група, която даде всичко от себе си. Поради обстоятелствата в моя период отношенията през последния сезон постепенно се промениха. Но повече от това, моето усещане е, че профилът, който бях внесъл като треньор и лидер… работата вече беше свършена. И за клуба беше по-добре да започне нов етап с треньор с различен профил. Клубът не можеше да избере по-добър треньор от този, който ме наследи. Аз отидох в Англия и нещата се развиха много добре за всички. Но не искам да сравнявам съставите. И двата бяха изключително талантливи, с играчи на много високо ниво. Но това е Реал Мадрид. Сезон след сезон и поколение след поколение.

Имате ли коментар за състава на Португалия без Кристиано?

Не, не, не, не. Аз, като португалец, искам Португалия винаги да печели. След това си измивам ръцете.

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