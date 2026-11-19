Реал Мадрид обяви нов договор и днес

Орелиан Чуамени е поредният футболист на Реал Мадрид в последно време, който удължава контракта си с клуба. “Белите” обявиха, че френският национал вече е обвързан с тях до 2032 година, след като досегашният му договор беше до лятото на 2028 година.

Чуамени се присъедини към Реал Мадрид през 2022 г. За петте си сезона с екипа на клуба той е изиграл 205 мача и е спечелил 8 трофея: Шампионска лига веднъж, две световни клубни първенства, две Суперкупи на УЕФА, една титла на Ла Лига, една Купа на краля и една Суперкупа на Испания.

Той е национал на Франция, като досега е записал 50 мача за представителния тим и е спечелил Лигата на нациите през 2021 г.

С нови контракти вече са с Ян Диоманде (до 2033 г.), Арда Гюлер, Винисиус Жуниор и Марк Кукурея (до 2032 г.), а до 2031-ва са обвързани Трент Александър-Арнолд, Алваро Карерас, Орелиан Чуамени и Еспи.

Очаква се следващият да бъде Тибо Куртоа. Белгиецът ще удължи договор си до 30 юни 2028-а.

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