УЕФА глоби Англия заради антикатолически скандирания на феновете в Мадрид

Европейската футболна централа (УЕФА) наложи санкция на Английската футболна асоциация за „расистко и дискриминационно поведение“ на привържениците по време на мача от Лигата на нациите срещу Испания в Мадрид, информира BBC.

Срещата на стадион „Сивитас Метрополитано“ завърши с победа за „Трите лъва“ с 3:2, но бе помрачена от антикатолически и антиирландски възгласи от сектора за гости.

England have been punished by Uefa. https://t.co/3iunZpuyAE — BBC Sport (@BBCSport) November 19, 2026

Финансовата глоба възлиза на 15 000 евро, като към нея е добавена и условна забрана за присъствие на английски запалянковци при следващо гостуване на националния отбор. Според журналиста Сам Дрюри наказанието с лишаване от подкрепа на чужд терен ще се активира незабавно, ако в рамките на следващите две години се стигне до ново подобно нарушение.

Ситуацията се оказа парадоксална, тъй като преди сблъсъка на испански терен основните опасения на Острова бяха насочени към евентуално враждебно и расистко отношение от местните трибуни.

Селекционерът на Англия Томас Тухел дори подчерта преди двубоя, че е инструктирал играчите си за официалния протокол на УЕФА при прояви на расизъм, припомняйки неприятния прецедент от 2004 година, когато английски национали бяха обиждани на стадион „Сантяго Бернабеу“.

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