Блекпул официално обяви раздялата със старши треньора си Иън Еват. Решението за освобождаването на наставника дойде навръх неговия 45-и рожден ден, стана ясно от съобщение в клубния профил в социалната мрежа Х.
Ситуацията придоби подчертано куриозен характер заради факта, че едва няколко часа преди уволнението от пресслужбата на отбора публикуваха тържествено пожелание към специалиста: „Честит рожден ден на нашия старши треньор Иън Еват! Приятен ден, треньор!“. Само седем часа по-късно обаче последва ново съобщение, гласящо, че наставникът напуска поста си след 12 месеца работа начело на тима. Контрастът привлече вниманието на спортния журналист Антъни Джоузеф, който публикува снимки на двата поста с лаконичния и ироничен коментар: „Кратка история...“.
Еват застана начело на Блекпул през октомври 2025 година. По време на състезателната си кариера той защитаваше цветовете на клуба като футболист в периода между 2007 и 2013 година, носейки и капитанската лента на тима.
От лагера на „мандарините“ не посочиха конкретни причини за решението си, но според информация на Би Би Си и Скай Спортс ръководството е загубило търпение заради слабите резултати. Отборът успя да запише само един успех в последните си десет двубоя от Лига 1 и се намира в непосредствена близост до зоната на изпадащите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google