Куриоз на Острова! Третодивизонен отбор честити рождения ден на мениджъра си и после го уволни

Блекпул официално обяви раздялата със старши треньора си Иън Еват. Решението за освобождаването на наставника дойде навръх неговия 45-и рожден ден, стана ясно от съобщение в клубния профил в социалната мрежа Х.

Blackpool Football Club can announce that Ian Evatt has departed his role as Head Coach after 12 months in charge. 🔗 https://t.co/9nrANu6njB https://t.co/Cldh9oMmRc — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

Ситуацията придоби подчертано куриозен характер заради факта, че едва няколко часа преди уволнението от пресслужбата на отбора публикуваха тържествено пожелание към специалиста: „Честит рожден ден на нашия старши треньор Иън Еват! Приятен ден, треньор!“. Само седем часа по-късно обаче последва ново съобщение, гласящо, че наставникът напуска поста си след 12 месеца работа начело на тима. Контрастът привлече вниманието на спортния журналист Антъни Джоузеф, който публикува снимки на двата поста с лаконичния и ироничен коментар: „Кратка история...“.

Happy Birthday to our Head Coach, Ian Evatt. 🎂 Have a great day, Gaffer! 🍊 #UTMP | @Beaverbrooks https://t.co/yp8FOTiBkC — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

Еват застана начело на Блекпул през октомври 2025 година. По време на състезателната си кариера той защитаваше цветовете на клуба като футболист в периода между 2007 и 2013 година, носейки и капитанската лента на тима.

A story of two posts 😬 Blackpool have sacked head coach Ian Evatt on his 45th birthday. https://t.co/n7LqDZH1xr — Match of the Day (@BBCMOTD) November 19, 2026

От лагера на „мандарините“ не посочиха конкретни причини за решението си, но според информация на Би Би Си и Скай Спортс ръководството е загубило търпение заради слабите резултати. Отборът успя да запише само един успех в последните си десет двубоя от Лига 1 и се намира в непосредствена близост до зоната на изпадащите.

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