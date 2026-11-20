Юнайтед наказа четирима фенове заради хвърлени тенис топки

Протестът срещу ръководството на „червените дяволи“ в мача от Шампионската лига срещу Рома на „Олд Трафорд“ доведе до сурови санкции



Манчестър Юнайтед наложи забрана за посещение на мачове на четирима привърженици, които хвърлиха тенис топки на терена на „Олд Трафорд“ по време на протест срещу собствениците на клуба в ноемврийския сблъсък срещу Рома (3:2) от Шампионската лига.

Феновете на Манчестър Юнайтед с мащабен протест срещу собствениците преди двубоя с Рома

Според информация на „Ди Атлетик“ поне един от санкционираните е получил наказание от три години без право да посещава стадиона. Дисциплинарният правилник на клуба определя „хвърлянето на предмети“ като нарушение от „четвърто ниво“, което се наказва именно с тригодишно лишаване от достъп.

Позицията на Манчестър Юнайтед остава твърда – нулева толерантност към хвърлянето на всякакви предмети на терена, тъй като това нарушава правилника за сигурност на спортното съоръжение. От клуба подчертават рисковете за физическото здраве на състезателите, включително опасността от подхлъзване, спъване или ескалация към хвърляне на по-опасни предмети.

🚨🎾 Manchester United have issued stadium bans to four supporters who threw tennis balls on the pitch at Old Trafford in the game against Roma earlier this month, according to @David_Ornstein and @reallycerys. At least one of those fans has received a three-year ban 😳 #MUFC https://t.co/cQ2FW5jy2X — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) November 19, 2026

Случаят се разигра на 3 ноември, около 20-ата минута на мача, спечелен впоследствие от „червените дяволи“ с 3:2 срещу италианския тим, след като преди това изоставаха с 0:2. В знак на протест срещу семейство Глейзър запалянковци от трибуна „Стретфорд Енд“ изсипаха десетки тенис топки на игралното поле. Това доведе до кратко прекъсване на двубоя, докато футболистите на двата състава помагаха за разчистването на тревата. Още преди първия съдийски сигнал пък стотици зелено-златисти балони — цветовете на протеста срещу клубните босове — бяха пуснати в сектора по време на химна на Шампионската лига.

Полицията на Голям Манчестър потвърди по-рано през месеца за задържането на трима души заради хвърляне на предмети към терена.

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