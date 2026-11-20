Днес европейските грандове ще научат жребия си за 1/4-финалите в Лигата на нациите

Днес от 13:00 часа българско време предстои жребият за 1/4-финалите в Лигата на нациите, който ще бъде изтеглен в централата на УЕФА в Швейцария. Осемте отбора, които са разделени на поставени и непоставени, ще научат съперниците си, а мачовете на разменено гостуване ще се играят през март 2027 г. Победителите от групите имат предимството да са поставени и да са домакини в реваншите. После през юни ще са и финалите, като страната-домакин все още не е избрана. Важно уточнение е, че тимове, които вече бяха заедно в групите, не могат да се срещнат отново в тази фаза - така например няма как Англия отново да играе срещу Испания.

1/4-финали на Лигата на нациите



Непоставени: Испания, Норвегия, Белгия, Нидерландия

Поставени: Англия, Португалия, Франция, Германия

Тимът победител в своята група ще е гост в първия мач (25-27 март) и домакин в реванша (28-30 март).

The draw for the Nations League quarterfinals will take place today at 12:00 CET https://t.co/u9IYW9mHDM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2026

Освен това днес предстои да бъдат изтеглен и жребият за плейофите, които ще определят кои отбори могат да запазят мястото си или съответно да се изкачат в Лига "А" и Лига "B". Там важат същите правила, които са и за 1/4-финалите на турнира - два мача на разменено гостуване, поставени и непоставени отбори и предимство на поставените да са домакини в реваншите.

Плейоф за оставане/промоция в Лига "А"



Непоставени: Словения, Унгария, Ейре, Босна и Херцеговина

Поставени: Дания, Хърватия, Уелс, Сърбия

Първите мачове са на същите дати - 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март.

🚨 Nations League - A/B Play-offs Draw will be made on Friday, 20 November at 12:00 CET. 🔹 Unseeded Teams (1st leg at home): 🇸🇮 SLO / 🇭🇺 HUN / 🇮🇪 IRL / 🇧🇦 BIH 🔸 Seeded Teams (2nd leg at home): 🇩🇰 DEN / 🇭🇷 CRO / 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 WAL / 🇷🇸 SRB https://t.co/3Ond5cvnYQ — Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2026

Същият е принципът и за промоция/оставане в Лига "B" - осем отбора, два мача на разменено гостуване и предимство на поставения тим да е домакин в реванша.

Плейоф за оставане/промоция в Лига "B"



Непоставени: Беларус, Кипър, Фарьорски острови, Естония

Поставени: Северна Македония, Грузия, Израел, Румъния

🚨 Nations League - B/C Play-offs Draw will be made on Friday, 20 November at 12:00 CET. 🔹 Unseeded Teams (1st leg at home): 🇧🇾 BLR / 🇨🇾 CYP / 🇫🇴 FRO / 🇪🇪 EST 🔸 Seeded Teams (2nd leg at home): 🇲🇰 MKD / 🇬🇪 GEO / 🇮🇱 ISR / 🇷🇴 ROU https://t.co/NNqYRZ5d4i — Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2026

И тук първите мачове са в периода 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google