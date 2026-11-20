Днес от 13:00 часа българско време предстои жребият за 1/4-финалите в Лигата на нациите, който ще бъде изтеглен в централата на УЕФА в Швейцария. Осемте отбора, които са разделени на поставени и непоставени, ще научат съперниците си, а мачовете на разменено гостуване ще се играят през март 2027 г. Победителите от групите имат предимството да са поставени и да са домакини в реваншите. После през юни ще са и финалите, като страната-домакин все още не е избрана. Важно уточнение е, че тимове, които вече бяха заедно в групите, не могат да се срещнат отново в тази фаза - така например няма как Англия отново да играе срещу Испания.
1/4-финали на Лигата на нациите
Непоставени: Испания, Норвегия, Белгия, Нидерландия
Поставени: Англия, Португалия, Франция, Германия
Тимът победител в своята група ще е гост в първия мач (25-27 март) и домакин в реванша (28-30 март).
Освен това днес предстои да бъдат изтеглен и жребият за плейофите, които ще определят кои отбори могат да запазят мястото си или съответно да се изкачат в Лига "А" и Лига "B". Там важат същите правила, които са и за 1/4-финалите на турнира - два мача на разменено гостуване, поставени и непоставени отбори и предимство на поставените да са домакини в реваншите.
Плейоф за оставане/промоция в Лига "А"
Непоставени: Словения, Унгария, Ейре, Босна и Херцеговина
Поставени: Дания, Хърватия, Уелс, Сърбия
Първите мачове са на същите дати - 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март.
Същият е принципът и за промоция/оставане в Лига "B" - осем отбора, два мача на разменено гостуване и предимство на поставения тим да е домакин в реванша.
Плейоф за оставане/промоция в Лига "B"
Непоставени: Беларус, Кипър, Фарьорски острови, Естония
Поставени: Северна Македония, Грузия, Израел, Румъния
И тук първите мачове са в периода 25-27 март, а реваншите са на 28-30 март.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google