Верстапен: Студът може да пренареди класирането в Лас Вегас

Макс Верстапен сподели своето мнение, че нискит температури, които традиционно съпътстват уикенда за Гран При на Лас Вегас, могат да доведат до пренареждане на класирането в Града на греха.

Eyes on the Las Vegas Strip 🔜 🎯 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/u8Mgk6YK9H — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 18, 2026

Квалификацията и състезанието в Невада, които ще започнат в 20:00 часа вечерта местно време съответно е петък и събота, се очаква да се проведат при температура на въздуха от под 10 градуса по Целзий. Това ще направи вкарването на гумите в оптимална работна температура по-сложна задача и може да доведе до промяна в баланса на силите спрямо това, което виждахме в последните състезания.

Традиционното студено време и вероятност за дъжд в Лас Вегас този уикенд

„Предстои ни състезанието в Лас Вегас, където пистата е доста по-различна. Трасето е бързо и има дълга права, така че използването и управлението на електрическата енергия ще бъдат важен фактор. Освен това температурите са ниски, което означава, че гумите ще се държат по различен начин при отделните автомобили. Затова ще бъде много важно да успеем да ги управляваме правилно.



„В последните няколко състезания направихме наистина сериозни крачки напред. Надявам се да продължим тази положителна тенденция и да завършим сезона по възможно най-добрия начин. Остават ни само няколко старта и искаме да спечелим възможно най-много точки за шампионата при конструкторите“, коментира Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages