Окончателно: Валтери Ботас остава в Кадилак и за сезон 2027

След седмици на спекулации отборът на Кадилак най-накрая потвърди, че Валтери Ботас ще се състезава за тима и през сезон 2027 във Формула 1.

What’s next? More of us. Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season 🤝 https://t.co/LZXhW99CWX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

Бъдещето на финландеца в най-новия екип в световния шампионат беше обект на дискусия в последните седмици заради възможността той да бъде сменен от Колтън Херта. Настоящият тестови пилот на Кадилак взе участие в няколко допълнителни петъчни тренировки с идеята да събере достатъчно точки, за да получи състезателен суперлиценз.

Not going anywhere. https://t.co/lSUpIttSm8 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

Той стори това в Сао Пауло преди две седмици, но въпреки това от Кадилак избраха да запазят непроменен своя пилотски състав за втория си сезон във Формула 1. Така и през 2027 година за американския екип ще се състезават Ботас и Серхио Перес, който удължи своя договор поне до края на 2029 година.

Started the journey with them, and we’re keeping it rolling. Our debut two stay through 💪 https://t.co/OWkcw1fUHt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026

„За всички, които се интересуват – оставам! Развълнуван съм, че ще продължа това приключение с Кадилак и през 2027 година. Знаехме, че изграждането на изцяло нов отбор във Формула 1 от нулата няма да бъде лесно, но именно това прави предизвикателството толкова специално.



„Положихме основите, продължаваме да се учим и да се подобряваме, а най-доброто тепърва предстои. Амбициран съм да постигнем още повече и вярвам в това, което изграждаме заедно. Нашата история едва сега започва“, заяви Ботас.

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Снимки: Gettyimages