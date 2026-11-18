Шефът на Рейсинг Булс обясни защо избра Лиам Лоусън пред Никола Цолов

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс във Формула 1 Алън Пърмейн даде своето първо интервю, след като стана ясно, че Лиам Лоусън и Арвид Линдблад ще продължат да се състезават за тима от Фаенца и през сезон 2027.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒 Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB https://t.co/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2026

Оставането на Лоусън в отбора беше обект на сериозни спекулации през последните месеци, като кандидат за позицията на новозеландеца беше Никола Цолов. За съжаление от Рейсинг Булс предпочетоха да запазят пилотския си състав, а догодина Българския лъв ще бъде резервен състезател в двата отбора на Рейсинг Булс.

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„Присъствието на Лиам в нашия отбор е страхотно, няма никакво съмнение в това. Той се представя изключително силно. Може да се каже, че сам успя да победи Алпин. Но не става въпрос само за това. Нашата задача е и да развиваме млади таланти, а честно казано, това е изключително трудно, ако нямаш пилот, който да служи като отправна точка за сравнение.



„Знам, че се говореше за възможността да поставим Цолов в колата, но една от причините да задържим Лиам е, разбира се, представянето му. Също толкова важно обаче е и развитието на отбора в бъдеще. Оценяваме изключително високо качествата на Арвид и вярваме, че присъствието на Лиам ще му помогне да се развива, а на нас ще ни позволи да следим напредъка му.



„Лиам без съмнение постигна огромно подобрение в представянето си, а Арвид може да се учи от всичко това. Споделяме всички данни между двата автомобила, така че той може да анализира какво прави Лиам и как успява да извлече максимума от колата по време на състезанията. Мисля, че това е абсолютно безценно за развитието на Арвид“, коментира Пърмейн.



„Лоран (Мекис) беше пределно ясен в изявленията си пред медиите, че решението не е негово. Това е решение на Рейсинг Булс, а аз отговарям за спортните въпроси в отбора. Това е напълно ясно. Но аз също имам ръководител в лицето на Оливер Минцлаф, а освен това имаме и акционери.



„Решение с подобна важност не се взема единствено от мен. То се взема съвместно с моя ръководител и акционерите, като трябва да сме сигурни, че всички са съгласни с него. А причината да ни отнеме малко повече време, отколкото на вас ви се искаше, е, честно казано, че просто не исках да прибързвам. Исках да съм сигурен, че ще вземем правилното решение“, добави британецът, обяснявайки процесът зад взимане на решението за пилотския състав.

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Снимки: Gettyimages