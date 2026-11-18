Габриел Бортолето: Успехите на Кими не ме правят нетърпелив

Габриел Бортолето заяви категорично, че спечелената от Андреа Кими Антонели титла в едва втория му сезон във Формула 1 не го прави „нетърпелив“ за успехи.

Двамата дебютираха в световния шампионат едновременно в началото на 2025 година, като Бортолето стигна до Формула 1, печелейки в последователни години титлите във Формула 3 и Формула 2. В същото време Антонели прескочи Формула 3 и изкара една година във Формула 2, класирайки се шести в шампионата преди стане пилот на Мерцедес.

Първият сезона на италианеца беше изпълнен с трудности, но във втората си година той стигна до световната титла. В същото време Бортолето все още не може да намери път към постоянното влизане в точките с екипа на Ауди, а бразилецът е категоричен, че успехите на Антонели го правят само по-гладен в мисията да постигне целите си.

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„Дали това ме кара да губя търпение? Не, изобщо. По-скоро ме мотивира още повече да постигна целите си, но знам, че двамата с Кими вървим по различни пътища“, коментира Бортолето.



„Той е невероятен талант и го е доказал както във Формула 1, така и в подготвителните категории. Той направи много силен сезон и напълно заслужава да бъде световен шампион.



„Разбира се, искам да постигна целите си възможно най-скоро, но както казах, двамата се намираме на различни етапи от кариерите си. Когато Кими се присъедини към своя отбор, той вече се бореше в челото. Когато аз дойдох в моя отбор, той тъкмо беше завършил на последно място в шампионата при конструкторите. Затова знаех колко много работа ни предстои и мисля, че се движим в правилната посока.



Постепенно подобряваме позициите си и вече сме сред водещите отбори в средата на колоната. Знаем и в кои области трябва да продължим да се развиваме. Все още имаме някои проблеми тук и там, но непрекъснато се стремим да ставаме по-добри. Надявам се, че в близко бъдеще и аз ще мога да се боря за световните титли, а защо не и срещу Кими“, добави още състезателят на Ауди.

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Снимки: Gettyimages