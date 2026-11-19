Тежко наказание в Еквадор: футболист е със спрени права за осем години след хвърлен камък срещу съдия

Футболната федерация на Еквадор (ФЕФ) наказа Джон Перласа с лишаване от състезателни права за осем години, след като той хвърли камък, който удари помощник-съдия по време на мач от местната трета дивизия през миналия месец.

Инцидентът се случи през 96-ата минута на двубоя между отбора на Перласа - Клуб Сиудад де Яндсаса, и Клуб Рио Агуарико на 17 октомври. Срещата беше прекратена, след като помощник-реферът Ленин Джовани Охеда Нунес беше ударен. "Той получи сериозни наранявания, които изискваха операция и 60-дневен период на възстановяване. Дисциплинарната комисия установи, че футболистът е отговорен за физическа агресия срещу длъжностно лице на мача и го отстрани за осем години от всякаква футболна дейност, до 19 октомври 2034 година", се казва в официално изявление на ФЕФ.

Jhon Michel Perlaza, jugador del Club Ciudad de Yantzaza de la Segunda Categoría, fue sancionado con ocho años de inactividad por la agresión con una piedra a un árbitro. 👉 https://t.co/GGC8lheixy https://t.co/KCX4F0nMJn — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) November 19, 2026

От централата ще поискат от ФИФА да удължи това наказание. Играчът ще бъде глобен с две хиляди долара и допълнителни 4369,73 долара за покриване на медицинските разходи на помощник-арбитъра. В официално изявление, публикувано на 20 октомври, от Яндсаса се извиниха на съдийския екип и феновете след инцидента.

La FEF suspendió por ocho años de toda actividad relacionada con el fútbol a Jhon Michel Perlaza Salas, de Ciudad de Yantzaza, por lanzar una piedra al rostro del árbitro asistente Lenin Ojeda, quien requirió cirugía y tuvo 60 días de incapacidad. Además, solicitará a la FIFA extender la sanción a nivel mundial. El club deberá pagar USD 2.000 de multa, reembolsar USD 4.369,73 en gastos médicos y disputar sus próximos tres partidos como local fuera del Estadio Municipal de Yantzaza. — MROFF (@MrOFFSIDER) November 19, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google