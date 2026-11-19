Футболната федерация на Еквадор (ФЕФ) наказа Джон Перласа с лишаване от състезателни права за осем години, след като той хвърли камък, който удари помощник-съдия по време на мач от местната трета дивизия през миналия месец.
Инцидентът се случи през 96-ата минута на двубоя между отбора на Перласа - Клуб Сиудад де Яндсаса, и Клуб Рио Агуарико на 17 октомври. Срещата беше прекратена, след като помощник-реферът Ленин Джовани Охеда Нунес беше ударен. "Той получи сериозни наранявания, които изискваха операция и 60-дневен период на възстановяване. Дисциплинарната комисия установи, че футболистът е отговорен за физическа агресия срещу длъжностно лице на мача и го отстрани за осем години от всякаква футболна дейност, до 19 октомври 2034 година", се казва в официално изявление на ФЕФ.
От централата ще поискат от ФИФА да удължи това наказание. Играчът ще бъде глобен с две хиляди долара и допълнителни 4369,73 долара за покриване на медицинските разходи на помощник-арбитъра. В официално изявление, публикувано на 20 октомври, от Яндсаса се извиниха на съдийския екип и феновете след инцидента.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google