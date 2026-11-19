Спортният директор на Барселона Деко и неговият асистент Боян Къркич бяха гости в предаването Tot Costa на Catalunya Radio. Те обсъдиха възможността каталунците да се подсилят в защита и атака, като също така коментираха ситуациите с редица играчи на клуба.
Нивото на удовлетвореност относно настоящия състав
Деко: “Аз бих дал оценка от 10. На практика имаме всичко, което искахме. Това е първата година, в която успяхме да планираме предварително. Преди нямаше как да го правим заради финансовия феърплей.
Боян: “Да, бих казал същото. Това е четвъртият ни сезон, а работата на Деко никак не е лесна. Той допринесе за тази благоприятна ситуация през лятото.”
За търсенето на нов ляв централен защитник през зимата, след като през лятото приоритет беше привличането на нападател
Деко: “Динамиката постоянно се променя. Треньорът каза на Боян, че през тази година той иска да пробва Рафиня на други позиции, след като вече му е давал знаци, че е способен да се справи. Привличането на Хулиан Алварес беше невъзможно заради изискванията, а Рафиня още в първия мач игра като “деветка” и ни даде решения. Пристигането на Габриел Жезус също не стана лесно и това ни доведе до тази ситуация.
За централните бранители в състава
Деко: “Ако погледнеш, досега имахме доста контузии, а това не е нормално през ноември. Андреас Кристенсен, Ерик Гарсия, Жул Кунде, Чави Еспарт… При наличието на Чави имахме по-голям брой играчи на разположение и треньорът беше доволен.”
Боян: “Във всички разговори с наставника той смяташе, че позициите на централните бранители са добре покрити. Знаем, че когато Андреас е на разположение, той е голям играч.”
За привличането на нов централен защитник през януари
Деко: “Всичко може да се планира. Видяхме, че Еспарт се утвърди и така ни даде още една опция. Вярно е, че контузиите ни затрудниха и, разбира се, трябва да анализираме, да седнем с треньора и да решим. За да действаме през януари, трябва много добре да знаем какво търсим.”
За ситуацията със заплатите
Деко: “Клубът винаги работи и по-скоро става въпрос за финансовия феърплей, а не за бюджета ни за заплати. Нито искаме да отслабим състава, нито да се разделим с някой играч, който може да ни е от полза.”
Боян: “Той е едно фантастично момче. Очевидно е, че е в неудобна ситуация. Балде иска да играе и е наш юноша. Той продължава да бъде важен футболист, но е вярно, че в момента не играе, въпреки че е готов, ако треньорът има нужда от него.”
Деко: “Не, не планираме да го продадем. Балде спечели титлата с Чави Ернандес и се утвърди като фантастичен играч. В крайна сметка, става въпрос за динамики и моменти, така че не искам да кажа, че няма как утре да не се завърне в игра. Футболистите са способни да преобръщат нещата, още повече когато са млади. Той е показал на какво е способен. От друга страна, има я и позицията на самия играч, но той въобще не ни е казвал, че е недоволен.”
За преотстъпения в Ливърпул Роналд Араухо
Деко: “Аз лично съм доволен от Роналд. Той е един капитан, който е имал както тежки, така и щастливи моменти в клуба, като с него сме изградили връзка. Араухо взе своето решение и ние го уважихме. За нас най-важното е да го виждаме доволен. Ако по-нататък той реши да остане в Ливърпул и нещата продължат в същия дух, това ни устройва, а също така ще сме доволни, защото и за него ще се е получило добре. Освен това малко допълнителни пари също няма да са излишни. Има срок, в който да бъде активирана опцията му за закупуване, а след това може да преговаряме. Крайният срок обаче не изтича през зимата.”
За решението Рафиня да остане със състава на Бразилия въпреки червения му картон
Деко: “Говорихме с бразилската федерация, като имам добри взаимоотношения със спортния ѝ директор. Не се промениха много нещата: или трябваше да се върне утре (днес - б.р.), или преди това, когато все още имаше почивка. Той е продължил да тренира, така че няма проблем. Темата с националните отбори винаги е трудна и сложна за обяснение. Всяка година се създават нови турнири. Поне Лигата на нациите те задължава да останеш в Европа и не е като с контролите. Вижте, че Бразилия играе в Сингапур и Япония. Замесени са финансови интереси. Щом ФИФА го позволява и федерациите викат играчите, няма какво да направим.”
За Ламин Ямал и комуникацията с Испанската кралска футболна федерация
Боян: “Имам много добри взаимоотношения със спортния директор Айтор Каранка.”
Деко: “Поддържаме връзка на институционално ниво, но в медицинско отношение нашият отговорник е д-р Пруна. Също така някои хора имат по-голяма чувствителност от други. Например при Андреас също беше положен голям труд. В случая с Ламин е същото. Въпросът е всички да проявят чувствителност към ситуацията.”
За привличането на нов нападател през лятото
Боян: “Ханзи Флик и неговият щаб бяха тези, които прецениха, че Рафиня е по-хаотичен на фланга и че има качествата да играе като “деветка”. Рафиня показа на всички ни, че наистина е “деветка”, включително и срещу нисък блок, въпреки че имаше съмнения. Той играе на много високо ниво, което, разбира се, не ни кара да мислим за нова “деветка”.
За привличането на Родри под носа на Реал Мадрид
Деко: “Когато оформяме състава, ние мислим и за това как даденият играч би паснал на състава. Нямам предвид лидерските качества, но забелязахме, че в някои моменти през миналия сезон ни липсваше енергия, например при отсъствието на Рафиня. Също така видяхме, че ни липсваше баланс, контрол в центъра на терена и малко опит в големите мачове. Когато се появи тази възможност, решихме, заедно с треньора, че Родри би могъл да ни донесе този баланс, макар и да не е централен защитник, каквито бяха първоначалните ни планове. Първо потърсихме Манчестър Сити, за да проверим дали наистина можехме да го привлечем. Оттам ни отговориха, че ако той пожелае да си тръгне, няма да го спрат. Оттам нататък говорихме с агента му и със самия него.”
За важните мачове, които пропусна Родри
Деко: “Разпределението на двубоите му не е наше, а на треньорите. Треньорът каза, че всичко е наред и че е съгласувано с футболиста. Вярно е, че му харесва да играе при нас и че му е удобно откъм игрово време. Той тъкмо дойде и тези уговорки се правят с времето. Тази тема не е повод за притеснение, като през последните години наставникът се справи добре с ротациите. А и една почивка ще му се отрази добре.”
Боян: “Той дойде при вече започнал сезон и най-добрият начин да се адаптира беше постепенно да трупа мачове.”
За контузията на Френки де Йонг
Деко: “Не, не е бил недоволен. Той имаше проблеми с глезена. Интелигентен е и реши да не се оперира, което му се отрази добре. Да, решението му беше съгласувано с медицинския щаб. Клубът не налага определен подход, става въпрос за здравето. Не е имало никакви разногласия. Загубата на капитанството му? Това са неща между играчите и от съблекалнята. Един състав като този на Барса, който се стреми да спечели всичко, не бива да има недостиг на играчи. През последните два сезона играхме полуфинал и четвъртфинал в Шампионската лига. С по-широк състав и по-малко контузии, кой знае какво щеше да се случи? Ние обаче не можем да останем с недостатъчно играчи, щом се стремим за всички трофеи. Ще има разногласия и недоволни физиономии, но…”
За налагането на Чави Еспарт пред Жоао Кансело
Боян: “Случват се такива неща. Той е много универсален футболист и с много добро разбиране на играта. Кансело още не беше пристигнал, като това е решение на наставника и неговия щаб. Позицията му изглеждаше като неговата обичайна, а всъщност не беше играл преди това на нея. Такъв си е Еспарт. Нямахме абсолютно никакви съмнения в него. Познавахме го, като през миналия сезон дебютира срещу Нюкасъл с характер и на много високо ниво. Тогава си дадохме сметка, че е готов.”
За включването на Браян Фаринас в първия състав
Боян: “Ние, с Деко, решихме, че той е на необходимото ниво, както и че вече е надраснал етапа в дубъла. Така че сметнахме, че има място в първия състав.”
Деко: “Той самият също не искаше да остане в дубъла, като имаше интерес от Жирона. Затова му казахме: “Остани и имай вяра, нищо няма да загубиш, ако останеш още една година тук, трупайки опит”. Трябваше да се пребори за мястото си в първия отбор”.
За най-предпочитания нападател от останалите отбори
Боян: “Имаме най-добрите нападатели в света. Освен това разполагаме с един, който е млад и ще се превърне в един от най-добрите (най-вероятно говори за Хамза Абделкарим. - б.р.). По време на предсезонната подготовка той показа своя голмайсторски нюх. Това е нещо трудно за намиране, а ние вече го имаме.”
За най-голямото съжаление за неосъществен трансфер
Деко: “Привличането на Луис Диас от Ливърпул”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages