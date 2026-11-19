Деко и Боян коментираха ситуациите със защитата и атаката на Барса, Балде, Араухо, Рафиня, Ямал, Родри, Де Йонг, Еспарт и Фаринас

Спортният директор на Барселона Деко и неговият асистент Боян Къркич бяха гости в предаването Tot Costa на Catalunya Radio. Те обсъдиха възможността каталунците да се подсилят в защита и атака, като също така коментираха ситуациите с редица играчи на клуба.

Нивото на удовлетвореност относно настоящия състав

Деко: “Аз бих дал оценка от 10. На практика имаме всичко, което искахме. Това е първата година, в която успяхме да планираме предварително. Преди нямаше как да го правим заради финансовия феърплей.

Боян: “Да, бих казал същото. Това е четвъртият ни сезон, а работата на Деко никак не е лесна. Той допринесе за тази благоприятна ситуация през лятото.”

За търсенето на нов ляв централен защитник през зимата, след като през лятото приоритет беше привличането на нападател

Деко: “Динамиката постоянно се променя. Треньорът каза на Боян, че през тази година той иска да пробва Рафиня на други позиции, след като вече му е давал знаци, че е способен да се справи. Привличането на Хулиан Алварес беше невъзможно заради изискванията, а Рафиня още в първия мач игра като “деветка” и ни даде решения. Пристигането на Габриел Жезус също не стана лесно и това ни доведе до тази ситуация.

За централните бранители в състава

Деко: “Ако погледнеш, досега имахме доста контузии, а това не е нормално през ноември. Андреас Кристенсен, Ерик Гарсия, Жул Кунде, Чави Еспарт… При наличието на Чави имахме по-голям брой играчи на разположение и треньорът беше доволен.”

Боян: “Във всички разговори с наставника той смяташе, че позициите на централните бранители са добре покрити. Знаем, че когато Андреас е на разположение, той е голям играч.”

За привличането на нов централен защитник през януари

Деко: “Всичко може да се планира. Видяхме, че Еспарт се утвърди и така ни даде още една опция. Вярно е, че контузиите ни затрудниха и, разбира се, трябва да анализираме, да седнем с треньора и да решим. За да действаме през януари, трябва много добре да знаем какво търсим.”

За ситуацията със заплатите

Деко: “Клубът винаги работи и по-скоро става въпрос за финансовия феърплей, а не за бюджета ни за заплати. Нито искаме да отслабим състава, нито да се разделим с някой играч, който може да ни е от полза.”

За Алехандро Балде

Боян: “Той е едно фантастично момче. Очевидно е, че е в неудобна ситуация. Балде иска да играе и е наш юноша. Той продължава да бъде важен футболист, но е вярно, че в момента не играе, въпреки че е готов, ако треньорът има нужда от него.”

Деко: “Не, не планираме да го продадем. Балде спечели титлата с Чави Ернандес и се утвърди като фантастичен играч. В крайна сметка, става въпрос за динамики и моменти, така че не искам да кажа, че няма как утре да не се завърне в игра. Футболистите са способни да преобръщат нещата, още повече когато са млади. Той е показал на какво е способен. От друга страна, има я и позицията на самия играч, но той въобще не ни е казвал, че е недоволен.”

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Deco and Bojan imply Alejandro Balde’s WON'T LEAVE in winter — 🔹 Bojan: “Balde is a fantastic person who is going through a difficult period. Every player wants to play, especially someone who has grown up at this club. He remains important and is ready whenever the coach needs him.” 🔹 Deco on a potential sale: “No. Balde has already proven his quality by winning La Liga with Xavi. Football goes through different phases, and that doesn't mean he can't be back in the team tomorrow. He's young and can change his situation. He has never told us that he's unhappy.” #fcblive 👀 — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 18, 2026

За преотстъпения в Ливърпул Роналд Араухо

Деко: “Аз лично съм доволен от Роналд. Той е един капитан, който е имал както тежки, така и щастливи моменти в клуба, като с него сме изградили връзка. Араухо взе своето решение и ние го уважихме. За нас най-важното е да го виждаме доволен. Ако по-нататък той реши да остане в Ливърпул и нещата продължат в същия дух, това ни устройва, а също така ще сме доволни, защото и за него ще се е получило добре. Освен това малко допълнителни пари също няма да са излишни. Има срок, в който да бъде активирана опцията му за закупуване, а след това може да преговаряме. Крайният срок обаче не изтича през зимата.”

🚨🗣️ Deco on Liverpool possibly executing Araujo's buy clause in January: "A bit of money wouldn’t hurt, either." "We’ll be happy if everything works out well—for his sake, too. On a personal level, I’m happy with Ronald." "He’s one of the team captains; he’s experienced both difficult and happy times at the club, and I have a good relationship with him. He has made his decision, and we respect it." "For us, the most important thing is seeing him happy. If he ultimately decides to stay and things continue as they are, that will be a positive outcome for us." — @totcosta — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026

За решението Рафиня да остане със състава на Бразилия въпреки червения му картон

Деко: “Говорихме с бразилската федерация, като имам добри взаимоотношения със спортния ѝ директор. Не се промениха много нещата: или трябваше да се върне утре (днес - б.р.), или преди това, когато все още имаше почивка. Той е продължил да тренира, така че няма проблем. Темата с националните отбори винаги е трудна и сложна за обяснение. Всяка година се създават нови турнири. Поне Лигата на нациите те задължава да останеш в Европа и не е като с контролите. Вижте, че Бразилия играе в Сингапур и Япония. Замесени са финансови интереси. Щом ФИФА го позволява и федерациите викат играчите, няма какво да направим.”

🚨🗣️ Deco on Raphinha staying with Brazil despite being suspended: "We spoke with the Brazilian football federation, and I have a good relationship with their sporting director." "It wouldn’t have made much of a difference whether he returned tomorrow or earlier, as there were days off anyway." "Raphinha continued training, so there’s no issue at all." — @totcosta — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026

За Ламин Ямал и комуникацията с Испанската кралска футболна федерация

Боян: “Имам много добри взаимоотношения със спортния директор Айтор Каранка.”

Деко: “Поддържаме връзка на институционално ниво, но в медицинско отношение нашият отговорник е д-р Пруна. Също така някои хора имат по-голяма чувствителност от други. Например при Андреас също беше положен голям труд. В случая с Ламин е същото. Въпросът е всички да проявят чувствителност към ситуацията.”

За привличането на нов нападател през лятото

Боян: “Ханзи Флик и неговият щаб бяха тези, които прецениха, че Рафиня е по-хаотичен на фланга и че има качествата да играе като “деветка”. Рафиня показа на всички ни, че наистина е “деветка”, включително и срещу нисък блок, въпреки че имаше съмнения. Той играе на много високо ниво, което, разбира се, не ни кара да мислим за нова “деветка”.

За привличането на Родри под носа на Реал Мадрид

Деко: “Когато оформяме състава, ние мислим и за това как даденият играч би паснал на състава. Нямам предвид лидерските качества, но забелязахме, че в някои моменти през миналия сезон ни липсваше енергия, например при отсъствието на Рафиня. Също така видяхме, че ни липсваше баланс, контрол в центъра на терена и малко опит в големите мачове. Когато се появи тази възможност, решихме, заедно с треньора, че Родри би могъл да ни донесе този баланс, макар и да не е централен защитник, каквито бяха първоначалните ни планове. Първо потърсихме Манчестър Сити, за да проверим дали наистина можехме да го привлечем. Оттам ни отговориха, че ако той пожелае да си тръгне, няма да го спрат. Оттам нататък говорихме с агента му и със самия него.”

How did Barça beat Real Madrid to the signing of Rodri? 🚨 Deco: “When we build the squad, we look at how each player fits into the team. Beyond leadership, we felt we were missing a bit of energy at times last season, especially when Raphinha was out." “We also needed more balance and control in midfield, as well as more experience in big games." “When the chance to sign Rodri came up, the coach and I agreed he could give us that balance, even though we’d originally been looking to strengthen at centre-back.” — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 18, 2026

За важните мачове, които пропусна Родри

Деко: “Разпределението на двубоите му не е наше, а на треньорите. Треньорът каза, че всичко е наред и че е съгласувано с футболиста. Вярно е, че му харесва да играе при нас и че му е удобно откъм игрово време. Той тъкмо дойде и тези уговорки се правят с времето. Тази тема не е повод за притеснение, като през последните години наставникът се справи добре с ротациите. А и една почивка ще му се отрази добре.”

Боян: “Той дойде при вече започнал сезон и най-добрият начин да се адаптира беше постепенно да трупа мачове.”

• Rodri has missed several important matches. 🚨🗣️ Deco: "His participation is not our responsibility. That is something the fitness coach and technical staff decide." "Flick has already addressed this. He mentioned those decisions are made in mutual agreement with Rodri." — @totcosta — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026

За контузията на Френки де Йонг

Деко: “Не, не е бил недоволен. Той имаше проблеми с глезена. Интелигентен е и реши да не се оперира, което му се отрази добре. Да, решението му беше съгласувано с медицинския щаб. Клубът не налага определен подход, става въпрос за здравето. Не е имало никакви разногласия. Загубата на капитанството му? Това са неща между играчите и от съблекалнята. Един състав като този на Барса, който се стреми да спечели всичко, не бива да има недостиг на играчи. През последните два сезона играхме полуфинал и четвъртфинал в Шампионската лига. С по-широк състав и по-малко контузии, кой знае какво щеше да се случи? Ние обаче не можем да останем с недостатъчно играчи, щом се стремим за всички трофеи. Ще има разногласия и недоволни физиономии, но…”

Was there any resentment over how Frenkie de Jong’s injury was handled? 🚨 Deco: “There was NO resentment. He had ankle problems and, being the intelligent player he is, he decided against surgery." "Things have gone well for him… He made that decision in agreement with the club’s medical staff." "The club doesn’t impose its view when it comes to a player’s health. There was absolutely no resentment.” — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 18, 2026

За налагането на Чави Еспарт пред Жоао Кансело

Боян: “Случват се такива неща. Той е много универсален футболист и с много добро разбиране на играта. Кансело още не беше пристигнал, като това е решение на наставника и неговия щаб. Позицията му изглеждаше като неговата обичайна, а всъщност не беше играл преди това на нея. Такъв си е Еспарт. Нямахме абсолютно никакви съмнения в него. Познавахме го, като през миналия сезон дебютира срещу Нюкасъл с характер и на много високо ниво. Тогава си дадохме сметка, че е готов.”

За включването на Браян Фаринас в първия състав

Боян: “Ние, с Деко, решихме, че той е на необходимото ниво, както и че вече е надраснал етапа в дубъла. Така че сметнахме, че има място в първия състав.”

Деко: “Той самият също не искаше да остане в дубъла, като имаше интерес от Жирона. Затова му казахме: “Остани и имай вяра, нищо няма да загубиш, ако останеш още една година тук, трупайки опит”. Трябваше да се пребори за мястото си в първия отбор”.

За най-предпочитания нападател от останалите отбори

Боян: “Имаме най-добрите нападатели в света. Освен това разполагаме с един, който е млад и ще се превърне в един от най-добрите (най-вероятно говори за Хамза Абделкарим. - б.р.). По време на предсезонната подготовка той показа своя голмайсторски нюх. Това е нещо трудно за намиране, а ние вече го имаме.”

🚨 Deco on the signing he wanted and could not do for Barça: “Luis Diaz”. 🔵🔴🇨🇴 https://t.co/50Fk2bNhy0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026

За най-голямото съжаление за неосъществен трансфер

Деко: “Привличането на Луис Диас от Ливърпул”.

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Снимки: Gettyimages