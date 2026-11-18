Героите от "Синята приказка" се събраха

Сдружение Сини Сърца организира специална среща на отбора на Левски, който през 2006 г. влезе в групите на Шампионската лига. Героите от "Синята приказка" получиха плакети и награди за подвига, който сътвориха преди 20 години.

Бостанджиев вади 150 млн. евро за новия стадион

"Сякаш беше вчера…

За нас беше чест и привилегия да посрещнем отбора, който през 2006 година изведе Левски до групите на Шампионска лига. Двадесет години по-късно отново преживяхме емоцията от онези незабравими вечери. С персонални плакети и наградни знаци изразихме признателността си към този отбор и неговия принос към историята на Левски.

В навечерието на предстоящите мачове гледаме напред с вяра в днешния ни шампионски отбор и надежда за нови успехи. Нека ни очакват още мигове, които ще помним и след двадесет години!", написаха от Сдружението.

Снимка: "Фейсбук" на Сдружение Сини Сърца

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google