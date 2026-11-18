Макун игра за Венецуела при загуба от Русия

Защитникът на Левски - Кристиан Макун изигра цял мач за националния отбор на Венецуела при загубата с 0:2 от Русия в контролна среща в Краснодар.

Южноамериканците са сред малкото национални отбори, които продължават да играят срещу "Сборная", въпреки санкциите на ФИФА. Защитникът на сините бе титуляр в двубоя, спечелен от домакините с два гола на Алексей Миранчук, който се състезава за Атланта.

Само преди няколко дни Макун участва и в друга любопитна проверка на Венецуела - срещу неофициалния национален отбор на Страната на баските. Тогава бранителят на "сините" игра едно полувреме, а южноамериканците отстъпиха с 0:1.

Мачът бе под №18 за Макун с екипа на националния отбор. Неизползвана резерва за Венецуела остана десният защитник на Локомотив Пловдив Адриан Кова

Руските национали излязоха на терена с ретро екипи, с които отдадоха почит на легендата на съветския футбол Лев Яшин.

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