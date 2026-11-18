Защитникът на Левски - Кристиан Макун изигра цял мач за националния отбор на Венецуела при загубата с 0:2 от Русия в контролна среща в Краснодар.
Южноамериканците са сред малкото национални отбори, които продължават да играят срещу "Сборная", въпреки санкциите на ФИФА. Защитникът на сините бе титуляр в двубоя, спечелен от домакините с два гола на Алексей Миранчук, който се състезава за Атланта.
Само преди няколко дни Макун участва и в друга любопитна проверка на Венецуела - срещу неофициалния национален отбор на Страната на баските. Тогава бранителят на "сините" игра едно полувреме, а южноамериканците отстъпиха с 0:1.
Мачът бе под №18 за Макун с екипа на националния отбор. Неизползвана резерва за Венецуела остана десният защитник на Локомотив Пловдив Адриан Кова
Руските национали излязоха на терена с ретро екипи, с които отдадоха почит на легендата на съветския футбол Лев Яшин.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google