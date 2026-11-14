Нападател на "соколите" се възстановява успешно след операция

Нападателят на Спартак Варна Ахмед Ахмедов се възстановява успешно след операция за отстраняване на костно образувание в областта на петата. Очаква се голмайсторът да поднови тренировки с отбора в началото на новата година, когато „соколите“ ще започнат подготовката си за пролетния полусезон.

Към момента варненският тим разполага само с един типичен централен нападател – преотстъпения от Ботев Пловдив Чидера Окох.

В началото на сезона Спартак имаше на разположение общо петима футболисти на този пост. В хода на полусезона обаче Даниел Халачев бе преотстъпен на Добруджа, Георги Трифонов премина под наем във Фратрия, а Цветелин Чунчуков се раздели с клуба след разрив с ръководството.

/Пламен Трендафилов/

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