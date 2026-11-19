ЦСКА без Теодор Иванов срещу Трабзонспор и Ботев

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол е бил сюрпризиран с лоша новина от лекарския щаб на тима. Немският наставник няма да може да използва втория капитан на отбора Теодор Иванов до края на месеца.

Изви се опашка пред "Армията"

Така централният защитник няма да е на разположение за гостуването на Ботев Пловдив в неделя в Първа лига и домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите на 26 ноември (четвъртък). Очакванията са Иванов да е на линия за визитата на Дунав Русе на 1 декември (вторник) или най-късно за срещата със Септември на "Армията" на 5 декември.

Оказа се, че контузията на футболиста в националния отбор е по-сериозна, а това е удар по армейците. Той изнесе много силен мач срещу Левски (3:0). Младият бранител е получил травма на лагера на трикольорите преди срещите с Исландия и Естония от Лигата на нациите. От БФС обявиха тогава, че за негов заместник е бил повикан Валентин Антов, който също е носил лентата на ЦСКА.

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