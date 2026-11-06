Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

Спартак Варна проведе интензивни тренировки през седмицата преди двубоя с Арда в неделя. Всички тренират на 100 процента с изключение на халфа Едсон Силва, който все още е контузен. Крилото Анхел Гомес, който пропусна последния двубой поради травма, тренира със съотборниците си.

Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са извън групата заради дисциплинарно наказание. Това означава, че в стартовия състав ще попаднат Джоуи Читоки и Чидера Окох.

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Междувременно стана ясно, че Даниел Моралес е парафирал договор със Спартак Варна до лятото на 2028 година. Основната му задача е да стабилизира отбора, който трябва да излезе от миникризата, в която попадна след последните срещи.

Голям плюс за клуба е фактът, че бразилският специалист комуникира отлично на български и португалски. Той ще работи с голяма колония от чуждестранни играчи, предимно от Португалия. Към настоящия момент в отбора има седем португалски и двама бразилски футболисти с португалски паспорти.

Преди дебютния си мач срещу Арда Даниел Моралес заяви:

„Всички трябва да гледаме в една посока и да вървим напред. Има моменти, в които всеки преминава през труден период. Предстои ни мач срещу един много добър отбор като Арда с перспективен треньор. Събрали са качествени футболисти, но ние също имаме потенциал.“

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