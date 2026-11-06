Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

  • 6 ное 2026 | 09:42
  • 346
  • 0
Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

Спартак Варна проведе интензивни тренировки през седмицата преди двубоя с Арда в неделя. Всички тренират на 100 процента с изключение на халфа Едсон Силва, който все още е контузен. Крилото Анхел Гомес, който пропусна последния двубой поради травма, тренира със съотборниците си.

Ангел Грънчов и Цветелин Чунчуков са извън групата заради дисциплинарно наказание. Това означава, че в стартовия състав ще попаднат Джоуи Читоки и Чидера Окох.

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Междувременно стана ясно, че Даниел Моралес е парафирал договор със Спартак Варна до лятото на 2028 година. Основната му задача е да стабилизира отбора, който трябва да излезе от миникризата, в която попадна след последните срещи.

Голям плюс за клуба е фактът, че бразилският специалист комуникира отлично на български и португалски. Той ще работи с голяма колония от чуждестранни играчи, предимно от Португалия. Към настоящия момент в отбора има седем португалски и двама бразилски футболисти с португалски паспорти.

Преди дебютния си мач срещу Арда Даниел Моралес заяви:

„Всички трябва да гледаме в една посока и да вървим напред. Има моменти, в които всеки преминава през труден период. Предстои ни мач срещу един много добър отбор като Арда с перспективен треньор. Събрали са качествени футболисти, но ние също имаме потенциал.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ясни полуфиналните двойки на Североизток за купата на АФЛ

Ясни полуфиналните двойки на Североизток за купата на АФЛ

  • 6 ное 2026 | 10:46
  • 75
  • 0
Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

Устрем отива в Разград само с 11 или 12 души Inbox

  • 6 ное 2026 | 10:43
  • 122
  • 0
Николай Кателиев: 90 минути на макс

Николай Кателиев: 90 минути на макс

  • 6 ное 2026 | 10:23
  • 215
  • 0
Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

  • 6 ное 2026 | 10:21
  • 238
  • 0
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 1596
  • 0
Димитър Трендафилов: Сериозен тест

Димитър Трендафилов: Сериозен тест

  • 6 ное 2026 | 10:18
  • 242
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 21196
  • 29
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 5428
  • 3
Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 1596
  • 0
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 6921
  • 4
Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

Ботев (Пд) приема коварния Дунав в опит да доближи топ 4

  • 6 ное 2026 | 08:00
  • 2861
  • 0
Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

Юноша реши полския ребус за Левски, "сините" летят в Европа

  • 5 ное 2026 | 21:39
  • 179682
  • 537