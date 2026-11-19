Кюстендил с безценна победа като гост в Симитли

Отборът на Кюстендил победи с 2:1 като гост Септември (Симитли) в оспорван двубой, изпълнен с положения, пропуснати възможности и драматични моменти.

Гостите откриха резултата в 17-ата минута след флангова атака и центриране в наказателното поле, където Любослав Любомиров с глава изпрати топката във вратата за 0:1. Няколко минути по-късно гостите получиха право да изпълнят дузпа, но вратарят на Септември Катовe успя да отрази удара и да запази резултата. В 30-ата минута главният съдия показа червен картон на Грахльов на ФК „Кюстендил“ след грубо нарушение, оставяйки гостите с човек по-малко. Така резултатът 0:1 се запази до почивката. Второто полувреме започна с по-голяма активност от страна на „Септември“. Домакините потърсиха изравняването, а нападател на тима пропусна отлична възможност от няколко метра. В 56-ата минута Карадачки бе съборен в наказателното поле на гостите и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Симеон Димитров, но ударът му бе спасен от вратаря Влади Николов. В 65-ата минута гостите успяха да отбележат второ попадение чрез Мирослав Александров и да увеличат преднината си на 0:2. „Септември“ обаче не се отказа и в 75-ата минута намали изоставането си. След центриране в наказателното поле Карадачки се извиси и с глава изпрати топката в долния десен ъгъл на вратата за 1:2.

До края на срещата домакините създадоха още няколко добри положения и потърсиха изравнителното попадение, но топката така и не намери пътя към мрежата на ФК „Кюстендил“.

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