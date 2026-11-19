Добруджа обяви сериозен партньор преди последното домакинство за годината

Футболен клуб Добруджа обяви преди минути подписването на договор за партньорство с Електрохолд България. Това бе дългоочакваният спонсор, който бе обявен още през месец септември.

„Това партньорство е важна стъпка в посока на изграждането на стабилна основа за развитието на клуба и утвърждаването му като значима част от спортния и обществен живот на град Добрич и региона.

Вярваме, че обединяването на усилията между спорта и отговорния бизнес създава възможности за устойчиво развитие, нови перспективи и по-добро бъдеще.

Благодарим на Електрохолд България за доверието и подкрепата!“, написаха от Добруджа в официалната страница на клуба във Фейсбук.

Електрохолд е един от най-големите доставчици на ток за крайни клиенти в България, който обслужва над 3 милиона клиенти в Западна България. Наследник на дейността на ЧЕЗ в страната. Дружеството е част от Еврохолд България АД – водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа.

В съвсем близко бъдеще предстои Добруджа да обяви и още един сериозен договор за партньорство.

Днес от 17:00 ч. „жълто-зелените“ приемат Фратрия в последния си мач за годината в Добрич. Двубоят бе отложен от 14-ия кръг заради проливните валежи в началото на месеца.

До края на календарната година предстоят 4 поредни гостувания, от които 3 за първенството - срещу Монтана, Пирин и Спортист Своге, и двубой във Варна срещу Спартак от 1/8 финалите за Купата на България.

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