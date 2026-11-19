„Лигата на талантите“ с обзор на 12-ия кръг при U16

Дванадесетият кръг в Елитната група до 16 години предложи интересни сблъсъци, много голове и оспорвани двубои. Един от основните акценти в поредния обзор на „Лигата на талантите“ е победата на Септември с 2:1 над ЦСКА. Двата столични отбора се изправиха един срещу друг в интригуващ сблъсък, от който футболистите на Септември излязоха като победители.

Най-убедителните успехи в кръга постигнаха Славия и Лудогорец, които разгромиха с по 6:0 съответно Академик (Пловдив) и Черно море. Левски също демонстрира отлична резултатност и спечели гостуването си на Дунав с категоричното 4:0. ЦСКА 1948 пък прибави нови три точки към актива си след успех с 2:1.

Всички най-интересни моменти, попадения и ключови ситуации от 12-ия кръг в Елитната група до 16 години можете да видите в подробния обзор на „Лигата на талантите“.

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