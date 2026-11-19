Васил Стефанов: Длъжни сме да победим

В събота, Гигант (Съединение) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-силните отбори в групата. В ситуацията, в която се намираме в момента ни задължава да победим. Длъжни сме да накараме съперника да се съобразява с нас. Преди дни проведохме разговор с ръководството и футболистите. Смятам, че той ще повлияе положително. Ще мобилизира играчите да излязат и да затруднят максимално съперника“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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