Доменикали: Шансът за връщане на V8 двигателите е много голям

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали коментира евентуалното завръщане на V8 двигателите в спорта, за което се говори през последните месеци.

Идеята беше предложена за първи път от президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който е ентусиазиран те да се завърнат в комбинация с устойчиви горива. Много от настоящите отбори във Формула 1 изразиха подкрепата си за идеята, като пилотите също са „за“ този план. Бин Сулайем предположи, че повторното въвеждане на V8 двигателите може да се случи още през сезон 2030.

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Запитан колко голяма според него е вероятността това да се случи, Доменикали заяви пред De Telegraaf: „Мисля, че е доста голяма. Президентът на ФИА наистина го иска и ние го подкрепяме в това.



„Разбира се, всичко тепърва трябва да бъде уточнено. Но мисля, че всички се движим в правилната посока в това отношение“, добави той.

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В момента Формула 1 е в първата година от нов цикъл на двигателите, но настоящите задвижващи системи не получиха особено положителни отзиви от пилотите. Доменикали намекна, че в бъдеще мнението на състезателите ще бъде слушано по-внимателно, за да се гарантира, че те имат думата.

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„Винаги слушам пилотите; те са нашите перли в короната. Винаги съм го казвал и ще продължа да го правя. Ако погледнете настоящите двигатели: не трябва да забравяме, че тези модели идват от производителите.



„Преди години те искаха да поемат в тази посока, а за нас беше по същество „вземи го или го остави“. Светът се развива, а с него и спортът“, каза той

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Снимки: Gettyimages