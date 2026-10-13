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Президентът на ФИА обяви кога Формула 1 ще се върне към V8 моторите

  • 13 окт 2026 | 16:34
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Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем обяви, че Формула 1 ще се върне към V8 двигателите за началото на сезон 2030.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка
Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Той съобщи новината по време на представянето на бъдещата Гран При на Африка, която ще се провежда в Руанда. Освен Бин Сулайем, на събитието присъстваха още президентът на Руанда Пол Кигаме и главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент
Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент

„Красотата на 2030 е, че ние работим заедно да въведем новите V8 мотори през 2030, така че Руанда ще ще има тези двигатели за първото си състезание. Когато започнахме да мислим какви да са нашите цели за тези двигатели, като пилот, първото нещо, което исках, е по-леки коли, така че новите двигатели ще са с около 80 килограма по-леки, но може би не трябва да го казвам през медиите сега.

„Освен това те ще са с около 50% по-евтини за разработка. Помислили сме и за феновете, защото говорим за звука, а не за шума. Вярвам, че сега сме по-зрели, защото можем да изчакаме до 2031 година, когато топката ще е във ФИА. Но имам подкрепата на Формула 1, на отборите и на производителите, така че ще сме готови за 2030, уверен съм в това“, заяви Бин Сулайем.

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Снимки: Gettyimages

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