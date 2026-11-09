Президентът на ФИА пак променя правилата, за да остане по-дълго на власт

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем се готви да въведе поредна ключова промяна в устава на организацията. Ръководителят настоява за пълно премахване на възрастовата граница за заемане на ръководни постове – ход, който според неговите критици цели да подготви почвата за неговото пожизнено оставане на власт.

Предложението ще бъде внесено за гласуване по време на Общото събрание на ФИА в Шанхай следващия месец. Към момента действащите правила забраняват на лица над 75-годишна възраст да участват в кандидатпрезидентски листи. Ако новата поправка бъде приета, това ограничение ще отпадне окончателно.

🚨 FIA president Mohammed Ben Sulayem is planning to abolish age limits for office holders within motorsport’s governing body. The proposal follows the FIA’s decision earlier this year to remove presidential term limits, potentially allowing Ben Sulayem to remain in power indefinitely. The latest proposed change has not yet been approved. (via. @andrewbensonf1) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 9, 2026

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Според информация на ВВС, в мотивите на ФИА се посочва, че възрастовите лимити изкуствено стесняват кръга от квалифицирани кандидати и могат да лишат централата от ключови фигури с богат управленски опит и експертиза.

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Това не е първата сериозна промяна в структурите на управление, откакто Бин Сулайем оглави организацията. Преди шест месеца бяха отменени лимитите за максималния брой мандати, които ръководните лица могат да изпълняват във ФИА.

Люпитен факт е, че самият Бин Сулайем първоначално въведе 70-годишна възрастова граница през 2023 година. Тогава настоящият 64-годишен президент защити мярката с тезата, че тя ще гарантира по-добра отчетност и по-ефективно управление. През 2024 година прагът бе увеличен на 75 години под претекст за „модернизация на управленската структура“, а настоящото желание за пълно премахване на ограничението се разглежда от критиците като поредна стъпка към безалтернативното му бетониране начело на автомобилния спорт.

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Критики и напрежение около управлението на президента

Бин Сулайем застана начело на ФИА за първи път през 2021 година, а през декември 2025 година бе преизбран без никаква опозиция, тъй като специфичните изборни процедури попречиха на други кандидати да се регистрират за вота.

Сред желаещите да оспорят властта му бяха бившата автомобилна състезателка Лора Вияр и бившият стюард на федерацията Тим Майер, но и двамата не бяха допуснати до участие. Впоследствие Вияр стартира съдебни процедури във Франция, оспорвайки легитимността на проведения изборен процес.

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Недоволството срещу стила на управление на Бин Сулайем расте и вътре в самата централа. Редица висши служители напуснаха постовете си или бяха освободени, след като изразиха притеснения относно липсата на прозрачност и институционалния ред. Един от тях бе тогавашният вицепрезидент по спорта Робърт Рийд, който подаде оставка през април 2025 година, изтъквайки като основна причина фундаменталния срив в стандартите на управление във ФИА.

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Снимки: Gettyimages