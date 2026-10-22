Президентът на ФИА пак заговори за връщането на V8 моторите във Формула 1

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед Бин Сулайем разкри детайли около мащабните обсъждания за евентуалното завръщане на V8 двигателите във Формула 1 през 2030 година и посочи кога очаква да бъде постигнат консенсус по въпроса.

Ръководителят на световния автомобилен спорт многократно подчерта през този сезон амбицията си да върне V8 моторите на стартовата решетка след спорните промени в правилата за задвижващите системи за 2026 година. Още по време на състезателния уикенд за Гран При на Маями Бин Сулайем заяви, че тимовете проявяват интерес към тази идея, и потвърди стремежа промяната да се реализира до 2030 г. Цялостната рамка все още не е окончателно приета, като според информации в медиите производителите настояват новата формула за V8 да включва и турбокомпресор.

Admiring the COTA scenery 😍💨 #F1 #USGP https://t.co/OXjQusBKlM — Formula 1 (@F1) October 22, 2026

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Документите вече се анализират от отборите

По време на среща с медии, Бин Сулайем бе попитан за напредъка по новия формат и очакваните срокове за финално решение.

„Проведохме изключително много консултации. Документацията вече е предоставена на отборите и те я разглеждат внимателно — както ръководителите на тимове, така и производителите на задвижващи системи. Дори се допитахме и до един пилот по темата“, заяви ръководителят на федерацията.

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Бин Сулайем отново акцентира на предимствата на V8 двигателите, които се очаква да работят с по-скромен хибриден блок.

„Когато опростите концепцията и намалите разходите наполовина, бюджетите за развойна дейност падат чувствително, а опростената структура означава и много по-кратък производствен процес. Блокът трябва да служи само за гарантиране на надеждността, а мощността идва над него. Именно там трябва да се въведат ясни лимити и регулации, за да се предотврати използването на изключително скъпи материали в преследване на последните конски сили. С това ще върнем и автентичния звук, а болидите ще станат значително по-леки, макар че трябва да се внимава с границите на олекотяване.“

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Бин Сулайем допълни, че предложенията са напълно осъществими за производителите:

„Когато казвам по-просто, то наистина ще бъде такова. Всеки конструктор на двигатели може да потвърди колко време отнема създаването на подобен агрегат. Производителите не само ще одобрят техническите данни, но и ще разполагат с ясна представа за необходимите срокове. Изключително горд съм с екипа ни, отговарящ за едноместните болиди, и с мащабната работа, която свършиха. Те няма да предложат на отборите нищо непосилно — всичко е напълно изпълнимо. Надявам се до няколко месеца да постигнем споразумение. Сега очакваме обратната връзка от тимовете и производителите.“

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Снимки: Gettyimages