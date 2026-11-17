Зак Браун обясни какво е свършил за 10 години начело на Макларън

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун очерта своята безкомпромисна политика спрямо оправданията и липсата на отговорност – подход, върху който изгражда своето десетилетие начело на търговските и лидерските структури в тима. Той подчерта, че честността е единственото, което изисква от хората около себе си.

Тези коментари идват непосредствено преди състезанието за Гран При на Лас Вегас, което съвпада с 10-годишнината от началото на работата на Браун в отбора. Макларън влиза в уикенда на четвърто място при конструкторите с актив от 398 точки и три победи през кампанията, продължавайки да гради върху основите, положени след пристигането на Браун в края на 2016 г. и назначаването му за главен изпълнителен директор на Макларън Рейсинг през 2018 г.

Chaos in every direction at the start of last year's Las Vegas Grand Prix 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WVRMcpXeG6 — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

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Един от най-важните стратегически ходове в този период бе повишаването на Андреа Стела до ръководител на отбора – решение, което според Браун е обмисляно дълго преди да бъде осъществено.

В подкаста на Sky F1 Браун сподели, че в момента Макларън разполага с идеалния за него състав от специалисти.

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„Определено усещам, че разполагам с моя отбор мечта. Исках Андреа да поеме ролята още първия път, но тогава той прецени, че не е готов. Може би проявих известна далновидност, казвайки му, че ще бъде страхотен лидер. При втория опит той вече беше напълно готов.

„Обичам да взимам трудни решения, докато много хора бягат от тях. Като главен изпълнителен директор крайната отговорност е изцяло моя, така че трябва да действам решително, дори когато това не е приятно. Имам огромна търпимост към грешките. Аз самият съм правил безброй грешки. Няма проблем да вдигнеш ръка, да потърсиш друг начин и да си вземеш поука. Но за глупости и празни приказки просто няма място. Поеми отговорност.“

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Браун посочи привличането на Ландо Норис като друг ключов момент от възхода на Макларън, представляващ рязка промяна спрямо установените традиции на тима.

„Отговорихме на предизвикателствата, като взехме Ландо. Ако изключим Люис, исторически този отбор винаги е залагал на доказани многократни световни шампиони, така че това беше риск. Същото се отнасяше и за поставянето на Андреа начело, както и за целия ми лидерски екип. Нашата тайна формула, свързана с вътрешната култура, се дължи изцяло на хората от ръководството и начина, по който управляват своите звена. Най-важното обаче е начинът, по който всички работим заедно като едно цяло.“

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Снимки: Gettyimages