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Никола Цолов: Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1

  • 12 ное 2026 | 17:24
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Никола Цолов ще трябва да почака поне до 2028 година, за да сбъдне мечтата си да бъде титулярен пилот във Формула 1, след като Рейсинг Булс избра да запази Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за сезон 2027.

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В същото време Българския лъв ще остане на резервната скамейка в Ред Бул, а Биковете са му подготвили богата програма с тестове и свободни тренировки, която да го подготви за бъдеще в световния шампионат. А самият Цолов е категоричен, че именно това остава неговата голяма цел.

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

„Изключително съм щастлив и благодарен на Ред Бул за предоставената възможност. Откакто се присъединих към програмата за млади пилоти, получавам невероятна подкрепа и постигнах огромен напредък както като състезател, така и като човек. Кариерата ми се развива изключително бързо и дължа много на всички, които повярваха в мен и ми помогнаха да стигна дотук.

„Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1. Вълнувам се изключително много от възможността да посветя следващата година на подготовката си за тази важна стъпка. Уверен съм, че с подкрепата и опита на отбора ще получа възможно най-добрата подготовка, за да бъда напълно готов да застана на стартовата решетка във Формула 1, когато дойде моментът.

„Знам, че имам още много да уча, но съм готов да работя усилено, да се възползвам максимално от всяка възможност и да дам всичко от себе си за отбора. Засега обаче съм изцяло съсредоточен върху това да завърша сезона във Формула 2 по възможно най-добрия начин“, коментира Българския лъв.

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Снимки: Gettyimages

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