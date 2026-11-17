Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели планира да намали състезанията, в които износването на сликовете е минимално и отборите се справят с един задължителен бокс. Дори, пилотите могат да изкарат почти цялата дистанция с един комплект сликове.
Симоне Бера от Пирели обясни, че в компанията са променили структурата на гумите за догодина така, че сликовете да генерират повече топлина, както и да се износват повече.
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Според него, става въпрос за износване с 10-20 процента повече от това, което гледахме от гумите през изминалия сезон
То обаче не коментира въпроса дали ще има промени по мокрите гуми, от които пилотите се оплакват от години, като в Сао Пауло беше регистрирано ново недоволство, отново от трудното загряване на гумите - мокрите и интермедия.
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Снимки: Gettyimages