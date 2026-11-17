Само Антонели получава в Лас Вегас двигателя с подобрения

Отборът на Мерцедес официално потвърди, че ще използва новия пакет от подобрения по системата ADUO по време на предстоящия състезателен уикенд за Гран При на Лас Вегас във Формула 1.

Схемата ADUO (Допълнителни възможности за развитие и надграждане) бе въведена от ФИА през настоящия сезон. Нейната цел е да позволи на производителите на задвижващи системи, които изостават от установения стандарт за представяне, да внедрят хомологирани обновления, които иначе биха били замразени по правилата.

Making our way to the podium! 🤩 Terry Crews driving the all-LEGO cooldown car last season became instantly iconic 😅 #F1 #LasVegasGP https://t.co/RKAbmboZHs — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

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Мерцедес получи право на тази концесия, след като анализът на ФИА показа, че техният двигател с вътрешно горене изостава с между два и четири процента спрямо агрегата на Ред Бул Форд Пауъртрейнс, определен като еталон. Това класиране осигури на базирания в Бракли тим право на само едно подобрение през този сезон и още едно през 2027 година — по-малко спрямо производителите с дефицит над четири процента.

След известно забавяне шефът на тима Тото Волф обяви, че нововъведението ще дебютира по улиците на Лас Вегас, но ще бъде инсталирано единствено в болида на Андреа Кими Антонели, който ще получи наказание с преместване назад на стартовата решетка.

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„От този уикенд ще разполагаме с новата спецификация на турбокомпресора, разрешена по схемата ADUO. Основната ни цел е да проверим развитието в реални състезателни условия, като очакваният принос към представянето е сравнително малък. Предвиждаме да я използваме при Кими, докато при Джордж приоритетът е да запазим стартовата му позиция, тъй като минималните ползи от подобрението едва ли оправдават евентуално наказание на решетката“, обясни Волф.

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Въвеждането на новите компоненти съвпада с началото на финалната серия от три поредни състезания за сезона, като след надпреварата в Лас Вегас следват стартовете в Катар и Абу Даби. Пътуването до Близкия изток беше под въпрос дълго време заради напрежението в региона, но след окончателното потвърждение на календара Волф изрази задоволство от свършената работа.

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„След Лас Вегас очакваме с нетърпение визитата в Близкия изток за стартовете в Катар и Абу Даби. Зад кулисите бе свършена огромна работа и Формула 1 и ФИА заслужават признание за това, че успяха да гарантират завършването на сезона според предварителния план. Винаги се радваме да се състезаваме в този регион, където получаваме невероятна подкрепа. Двете писти предлагат коренно различни предизвикателства, така че ни предстои да научим много и сме развълнувани да сложим край на сезона пред тези фенове“, добави ръководителят на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages