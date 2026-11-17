Звездата на Ферари Шарл Леклер от 2018 година насам има само два сезона във Формула 1, в които не е печелил квалификации - 2018 и 2020. 2026 може да се окаже третият сезон в тази неприятна статистика, като досега Шарл няма нито един полпозишън в настоящата кампания.
През 2019 Леклер спечели 7 квалификации, през 2021 - 2, а през 2022 - 9 първи места в квалификациите - най-доброто му постижение във Формула 1.
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През 2023 спечелените от него квалификации бяха 5, през 2024 - 4, а миналата година - само една.
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Снимки: Gettyimages