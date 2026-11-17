Кога Ландо Норис ще догони Прост и Сена?

Световният шампион за 2025 година във Формула 1 Ландо Норис вече има 50 подиума за Макларън, което е сериозен принос в успехите на тима, който има общо 566 подиума в историята на световния шампионат.

Интересното е, че Норис вече задмина Люис Хамилтън - 7-кратният световен шампион има 49 подиума за Макларън, и Ландо преследва други две звезди на Макларън - Мика Хакинен и Дейвид Култард имат по 51 подиума за тима.

Champion crowned. But who takes second in the Drivers' Championship? 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/xmQfocjlhT — Formula 1 (@F1) November 17, 2026

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И ще е интересно да видим кога Ландо ще подгони постиженията на легендите Ален Прост и Айртон Сена. Професора е записал 63 подиума с болид на Макларън, а Сена - 55.

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Снимки: Gettyimages