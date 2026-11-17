Световният шампион за 2025 година във Формула 1 Ландо Норис вече има 50 подиума за Макларън, което е сериозен принос в успехите на тима, който има общо 566 подиума в историята на световния шампионат.
Интересното е, че Норис вече задмина Люис Хамилтън - 7-кратният световен шампион има 49 подиума за Макларън, и Ландо преследва други две звезди на Макларън - Мика Хакинен и Дейвид Култард имат по 51 подиума за тима.
Зак Браун обясни какво е свършил за 10 години начело на Макларън
И ще е интересно да видим кога Ландо ще подгони постиженията на легендите Ален Прост и Айртон Сена. Професора е записал 63 подиума с болид на Макларън, а Сена - 55.
Само Антонели получава в Лас Вегас двигателя с подобрения
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages