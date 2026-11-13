Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Вчера стана ясно, че Никола Цолов ще бъде резервен пилот в лагера на Ред Бул за сезон 2027 във Формула 1. В официалното прессъобщение Биковете обявиха, че програмата на Българския лъв догодина ще включва участия в свободни тренировки, но не уточниха в колко петъчни сесии ще гледаме Цолов.

Nikola Tsolov is confirmed as 2027 Reserve Driver for @redbullracing and @visacashapprb #F1 https://t.co/KGjoX26J2Y — Formula 1 (@F1) November 12, 2026

Според правилника всеки отбор трябва да използва новобранец (пилот с по-малко от три старта) в поне две петъчни сесии с всяка от колите си в рамките на един сезон. Това означава, че пред Цолов се открива теоретична възможност за участие в цели осем тренировки с отборите на Ред Бул и Рейсинг Булс.

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Но къде можем да очакваме изяви на Българския лъв в рамките на сезон 2027, който отново трябва да включва 24 кръга? Със сигурност веднага можем да изключим от сметките уикендите в Бахрейн, Австралия, Япония, Канада, Монако, Великобритания, Италия, Сао Пауло, Катар и Абу Даби, които ще включват спринтове и съответно ще имат само по една свободна тренировка в петък.

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Това оставя 14 кръга, в които отборите ще имат възможност да използват млади пилоти. От тях можем да изключим състезателните уикенди в Саудитска Арабия, Маями, Мадрид, Азербайджан, Сингапур и Лас Вегас, които се провеждат на градски писти, където рискът от сериозен инцидент, особено с новак зад волана, е доста голям.

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Така лесно можем да заключим, че е много вероятно да гледаме Цолов в петъчните тренировки в Китай, Португалия, Австрия, Белгия, Унгария, Турция, САЩ и Мексико, където преди по-малко от две седмици Българския лъв дебютира в официална сесия във Формула 1. Разбира се, това е най-оптимистичната прогноза, която предвижда Цолов да изпълни всичките осем задължителни тренировки за млади пилоти в лагера на Ред Бул, което не е гарантирано.

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Снимки: Imago