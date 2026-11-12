Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

Гадно е, че от Рейсинг Булс не избраха Никола Цолов за титуляр за догодина, нали? Въпреки надеждите, които имахме всички ние като негови фенове, при това в края на първия му пълен сезон във Формула 2. Т.нар. „луксозен проблем“ на втория отбор на Ред Бул във Формула 1 беше логично да се реши по този начин - Лиам Лоусън остава за още един сезон, а Никола ще стане резервен пилот.

Защото потвърждаването му като трети пилот на Рейсинг Булс е въпрос на дни, ако не и на часове.

Liam and Arvid are confirmed for 2027 ✍️ @visacashapprb retain their line-up into next season ✅ #F1 https://t.co/MEPP3ZPdZo — Formula 1 (@F1) November 12, 2026

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

В дните преди да бъде обявено решението на Рейсинг Булс почти всички във Формула 1 се занимаваха с тази тема: кой ще е титуляр догодина в тима?

Своето мнение изказаха много авторитетни анализатори, журналисти, бивши пилоти, сред които и Дейвид Култард, който съчетава в едно много от тези качества, дори и повече: той има богат опит във Формула 1, представя се страхотно като коментатор и анализатор и в същото време има и поглед отвътре към семейството на Ред Бул в моторните спортове.

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Точно Култард беше този, който убедено твърди, че Никола има потенциал да е наследникът на Макс Верстапен във Формула 1 и трябва да получи максимално бързо шанс да кара в елита. И мнението му определено се споделя от тези, които взимат решенията в Ред Бул. Неговата теза е, че вторият отбор на Ред Бул винаги е бил тимът, който подготвя младите пилоти за следващото изпитание и престоят в Рейсинг Булс трябва да е ограничен по време.

В същото време обаче, също в последните седмици имаше и много солидни аргументи, свързани с представянето на Лиам Лоусън, смятаха се и се обясняваха точките, които той е спечелил този сезон, присъствието му в челото, битките, които е спечелил на пистата. Акцентираше се и на приноса, който има той за това Рейсинг Булс да е на 3 състезания от това да запише най-доброто си класиране в историята и завърши сезона в топ 5. И всичко това са факти, при това неоспорими.

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Факти, които обаче вървят и с твърдението, че на практика Лоусън е прехвърлил времето си в Рейсинг Булс, макар и това да е едва вторият му пълен сезон във Формула 1. Смята се, че новозеландецът няма да получи нов шанс да кара в Ред Бул, което дори накара Гюнтер Щайнер да заяви, че Лоусън има талант да стане световен шампион, стига… да напусне семейството на Ред Бул. Защото Лоусън показа, че притежава всичко необходимо, за да се състезава във Формула 1 и това няма как да бъде отречено.

Решението за Лоусън потвърждава и промяната в политиката на Ред Бул след раздялата с доктор Хелмут Марко. Пилотите не се сменят през 2-3 състезания, което да създава хаоса от близкото минало, най-малкото защото в техните кариери и развитието им са вложени милиони и те са много ценни активи.

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Алън Пърмейн наскоро заяви, че решението на Рейсинг Булс ще направи всички щастливи. За Арвид Линдблад и Лиам Лоусън вече е ясно, сега остава да разберем какво очаква Никола Цолов през 2027, надяваме се като шампион във Формула 2.

И още нещо за това, което казват отборите във Формула 1 и техните шефове - всяко изказване е актуално към момента, в който се прави. Днес Пърмейн е цитиран, че Лоусън и Линдблад са най-добрият избор за Рейсинг Булс, догодина по това време, когато, надяваме се, че Цолов ще смени Лоусън или Линдблад, Пърмейн пак ще заяви, че това е най-добрият избор за Рейсинг Булс. И ще е напълно прав. Както навремето стана с Клеър Уилямс и Роберт Кубица - през 2018 полякът не беше най-добрият избор и остана резерва, но за 2019 вече беше най-добрият избор и стана титуляр.

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И за последно, още нещо от Дейвид Култард. Шотландецът е на мнение, че един пилот трябва да е напълно готов, когато получи шанс да кара във Формула 1. За да може да се възползва пълноценно от него. Затова и вярваме, че Никола получава още една година време за подготовка преди да стигне до Формула 1 и тя ще му е от полза. Все пак, днес е вторият му ден от закрития тест на Рейсинг Булс, организиран за него на „Хунгароринг“ и тази подготовка вече върви с пълна сила. Търпение, малко търпение, всичко най-хубаво тепърва предстои.

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Снимки: Gettyimages